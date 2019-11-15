В Одессе хулиганы устроили дебош на парковке и грозили убийством из игрушечного автомата

/ Фото: Нацполиция

В Одессе патрульные задержали двух дебоширов, которые грозились убить работника парковки. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Как выяснилось, женщина и мужчина брызнули в глаза парковщику из газового балонщика, при этом у девушки в руках был автомат К-47, которым она угрожала потерпевшему.

При этом, когда женщина ударила прикладом, "автомат Калашникова" разломился на две части. Он оказался игрушечным. Пострадавший парковщик и свидетели инцидента сильно испугались, посчитав, что нападавшие вооружены настоящим оружием.

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Хулиганы были задержаны сотрудниками патрульной полиции. Им грозит наказание по статье "хулиганство".

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома. В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

Также у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся.

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