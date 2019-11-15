Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

В Одессе хулиганы устроили дебош на парковке и грозили убийством из игрушечного автомата

15 ноября, 16:06

Юлия Те

Женщина с игрушечным автоматом К-47 угрожала застрелить парковщика

/ Фото: Нацполиция

В Одессе патрульные задержали двух дебоширов, которые грозились убить работника парковки. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Как выяснилось, женщина и мужчина брызнули в глаза парковщику из газового балонщика, при этом у девушки в руках был автомат К-47, которым она угрожала потерпевшему.

При этом, когда женщина ударила прикладом, "автомат Калашникова" разломился на две части. Он оказался игрушечным. Пострадавший парковщик и свидетели инцидента сильно испугались, посчитав, что нападавшие вооружены настоящим оружием.

Реклама

Хулиганы были задержаны сотрудниками патрульной полиции. Им грозит наказание по статье "хулиганство".

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома. В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

Также у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса хулиганство дебош

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одессе на пустыре обнаружили страшную находку
В Одессе на пустыре обнаружили страшную находкуОдесса
В Одессе мужчину, потерявшего сознание в маршрутке, вынесли из салона и покинули на обочине: видео
В Одессе мужчину, потерявшего сознание в маршрутке, вынесли из салона и покинули на обочине: видеоОдесса
В Одесской области иностранец с ножом набросился на пограничника
В Одесской области иностранец с ножом набросился на пограничникаОдесса
В Одессе трамвай сошел с рельсов и врезался в столб
В Одессе трамвай сошел с рельсов и врезался в столбОдесса
Одесский бизнесмен отсудил крупную сумму за подброшенную копами гранату
Одесский бизнесмен отсудил крупную сумму за подброшенную копами гранатуОдесса
В Одессе футбольные ворота рухнули на студента-иностранца: парень погиб
В Одессе футбольные ворота рухнули на студента-иностранца: парень погибОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...