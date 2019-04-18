В Одессе иномарка влетела в ограждение и травмировала женщину-пешехода

Volkswagen откинуло на металлическое ограждение, от которого оторвалась часть конструкции

Фото: полиция.

Сегодня в центре Одессы произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Авария случилась около 9 утра на перекрестке улиц Базарной и Осипова. Водитель автомобиля Ford, двигаясь по Базарной, выехал на перекресток и не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen, который ехал по Осипова, из-за чего машины столкнулись.

Фото: полиция

Volkswagen от удара откинуло на металлическое ограждение, от которого оторвалась часть конструкции и отлетела в женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали.

Отметим, согласно сервису Google maps, в районе ДТП образовалась пробка.

Напомним, во Львове в ночь 18 апреля на ул. Любинская, возле автозаправки столкнулись автомобили BMW 7 и Daewoo Lanos. В результате ДТП погиб 42-летний пассажир Daewoo. Еще двое получили травмы – 33-летний водитель Daewoo и 19-летняя девушка.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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