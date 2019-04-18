В Одессе иномарка влетела в ограждение и травмировала женщину-пешехода
Volkswagen откинуло на металлическое ограждение, от которого оторвалась часть конструкции
Сегодня в центре Одессы произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
Авария случилась около 9 утра на перекрестке улиц Базарной и Осипова. Водитель автомобиля Ford, двигаясь по Базарной, выехал на перекресток и не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen, который ехал по Осипова, из-за чего машины столкнулись.
Фото: полиция
Volkswagen от удара откинуло на металлическое ограждение, от которого оторвалась часть конструкции и отлетела в женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали.
Отметим, согласно сервису Google maps, в районе ДТП образовалась пробка.
Напомним, во Львове в ночь 18 апреля на ул. Любинская, возле автозаправки столкнулись автомобили BMW 7 и Daewoo Lanos. В результате ДТП погиб 42-летний пассажир Daewoo. Еще двое получили травмы – 33-летний водитель Daewoo и 19-летняя девушка.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе иномарка влетела в ограждение и травмировала женщину-пешехода". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киевской области – пять масштабных ДТП, есть погибшие
Несколько человек также были сильно травмированы, один в коме
Жуткое ДТП во Львове: есть погибший и раненые
Возле заправки столкнулись автомобиль охранной фирмы Daewoo и BMW на иностранной регистрации