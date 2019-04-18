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Жуткое ДТП во Львове: есть погибший и раненные

Сегодня, 11:51

Возле заправки столкнулись автомобиль охранной фирмы Daewoo и BMW на иностранной регистрации

Фото: Варта-1

Во Львове в ночь 18 апреля на ул. Любинская, возле автозаправки столкнулись автомобили BMW 7 и Daewoo Lanos. В результате ДТП погиб 42-летний пассажир Daewoo. Еще двое получили травмы – 33-летний водитель Daewoo и 19-летняя девушка.

"Спасатели деблокировали из покореженного автомобиля погибшего мужчину. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи", – сообщают в ГСЧС.

Как добавляют на "Варта-1", автомобиль Daewoo Lanos принадлежит одной из охранных фирм.
По данному факту открыто уголовное производство. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, не так давно  на трассе Львов – Тернополь не разминулись две иномарки. Женщина – водитель Audi шла на обгон, выехала на встречную полосу и врезалась в Subaru, в результате чего легковушки превратились в металлический "мусор".

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, Львов, пострадавшие, погибший

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Сегодня

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