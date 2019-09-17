В Одессе иностранец грабил прохожих: мужчина задержан

Архивное фото / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Одессе полицейские задержали мужчину, который промышлял уличными грабежами. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Вора поймали сразу после совершения преступления – он сорвал с шеи прохожей золотую цепочку. Завладев украшением, 25-летний молодой человек попытался скрыться в толпе, однако сотрудники Приморского отдела полиции задержали его и изъяли похищенную вещь.

Преступник оказался иностранцем. Кроме того, правоохранители выяснили, что он причастен к совершению еще ряда аналогичных преступлений в городе.

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"Сейчас фигурант помещен в изолятор временного содержания. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины, как грабеж", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.

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