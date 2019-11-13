В Одессе иностранец пытался подкупить пограничника за 3,5 тысячи долларов

/ Фото: ГПСУ

В Одессе задержали иностранца, который пытался подкупить пограничника "Одесса-Аэропорт" за 3,5 тысячи долларов. Мужчине уже сообщили о подозрении, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Предложив пограничнику деньги, мужчина хотел без препятствий попасть в Украину. Его паспорт тоже оказался поддельным. 44-летнего иностранца уже задержали и сообщили ему о подозрении.

"В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителей подразделений Нацполиции и Пограничной службы, которые вымогали деньги у своих подчиненных.

Также мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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