В Одессе из-за "трамвайного ДТП" остановилось движение на нескольких маршрутах

Поломки вагонов заблокировали проезд своим "коллегам"

Иллюстрация. Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Одессе утром 9 июля из-за проблем общественного транспорта временно остановилось движение нескольких трамвайных маршрутов.

Так, на улице Чернышевского у вагона, следовавшего по маршруту № 10, сошла с рельсов одна из тележек, сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".

В результате ДТП никто не пострадал, а на место происшествия выехал кран. Однако стоящий вагон перекрыл движение маршрутам №№ 3, 10, 13, 26, 27.

Кроме того, на улице Паустовского у вагона маршрута № 1 поломался тормозной барабан – пока ремонтники решали эту проблему, движение по маршрутам №№ 1 и 7 также остановилось.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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