В Одесской области столкнулись два зерновоза: погибли три человека

Жуткое ДТП произошло на трассе Киев – Одесса

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одесской области на трассе Киев – Одесса произошло смертельное ДТП – столкнулись два грузовика с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла возле села Знаменка Великомихайловского района. Предварительной причиной столкновения зерновозов MAN стал выезд водителя одного из грузовиков на встречную полосу движения.

Фото: ГУНП в Одесской области

В результате ДТП водители обоих грузовиков и пассажир одного из них погибли на месте. На месте аварии работает следственно-оперативная группа по ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области.

"Происшествие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – отметили в полиции.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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