В Одессе из-за вандалов закрыли доступ к памятнику "Лаокоон и сыновья"

Неизвестные отломали руку у одного из мраморных сыновей древнегреческого жреца

Коммунальщики восстановили скульптуру "Лаокоон и сыновья", которую еще в прошлом году повредили вандалы.

Напомним, неизвестные отломали руку у одного из мраморных сыновей древнегреческого жреца.

В пресс-службе Одесского горсовета говорят, что недостающий элемент сделали из композиционных материалов, стилизованных под итальянский мрамор. Из-за того, что скульптура регулярно страдает от действий вандалов, чиновники приняли решение частично ограничить к ней доступ.

"Дорожку, ведущую к скульптуре, демонтируют, клумбу засадят розами", — рассказал начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Андрей Шелюгин.

Напомним, в Киеве вандалы повредили посвященную Лиге чемпионов надпись.

А в центре Запорожья неизвестные вандалы осквернили мемориальный комплекс жертвам Голодомора 1932-33 годов: фигуре женщины, которая символизирует мать-Украину, скорбящую о своих детях, отбили нос.

Также мы писали, что в райцентре Дер­га­чи Харь­ков­ской об­ласти хулиган на трак­то­ре Т-150 сва­лил по­ста­мент с фла­гом Укра­и­ны на месте, где ранее стоял па­мят­ник Ле­ни­ну.