В Одессе из-за вандалов закрыли доступ к памятнику "Лаокоон и сыновья"

Сегодня, 21:49

Неизвестные отломали руку у одного из мраморных сыновей древнегреческого жреца

Мрамор заменили композитом. Фото: omr.gov.ua
Мрамор заменили композитом. Фото: omr.gov.ua

Коммунальщики восстановили скульптуру "Лаокоон и сыновья", которую еще в прошлом году повредили вандалы.

Напомним, неизвестные отломали руку у одного из мраморных сыновей древнегреческого жреца.

В пресс-службе Одесского горсовета говорят, что недостающий элемент сделали из композиционных материалов, стилизованных под итальянский мрамор. Из-за того, что скульптура регулярно страдает от действий вандалов, чиновники приняли решение частично ограничить к ней доступ.

"Дорожку, ведущую к скульптуре, демонтируют, клумбу засадят розами", — рассказал начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Андрей Шелюгин.

Напомним, в Киеве вандалы повредили посвященную Лиге чемпионов надпись

А в центре Запорожья неизвестные вандалы осквернили мемориальный комплекс жертвам Голодомора 1932-33 годов: фигуре женщины, которая символизирует мать-Украину, скорбящую о своих детях, отбили нос.

Также мы писали, что в райцентре Дер­га­чи Харь­ков­ской об­ласти хулиган на трак­то­ре Т-150 сва­лил по­ста­мент с фла­гом Укра­и­ны на месте, где ранее стоял па­мят­ник Ле­ни­ну.
памятник, вандалы, скульптура

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе из-за вандалов закрыли доступ к памятнику "Лаокоон и сыновья"". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуналка

"Пенный" фонтан. Фото: КП СЗН Подольского района

Вандалы залили фонтан в Киеве моющим средством

Вчера, 11:51

Коммунальщикам пришлось выключить фонтан на Сагайдачного для промывки  

Другие новости

На балконе. Разбитого ангела пришлось собирать по частям. Фото: А. Яремчук

Как выглядит восстановленная скульптура Ангела доброты в Киеве

14 Мая, 14:42

Упавший лед отбил ангелу голову и разбил скульптуру на три части
Загрузка...

Запад

На Волыни "обезглавили" памятник Неизвестному солдату

10 Мая, 13:00

Инцидент произошел на выезде из города Ковель   

Харьков

Фото: Prozorro

В Изюме выставили на аукцион памятник Ленину

7 Мая, 18:07

Стартовая цена бронзовой скульптуры составляет более 500 тысяч гривен
Загрузка...