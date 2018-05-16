В Одессе из-за вандалов закрыли доступ к памятнику "Лаокоон и сыновья"
Неизвестные отломали руку у одного из мраморных сыновей древнегреческого жреца
Коммунальщики восстановили скульптуру "Лаокоон и сыновья", которую еще в прошлом году повредили вандалы.
Напомним, неизвестные отломали руку у одного из мраморных сыновей древнегреческого жреца.
В пресс-службе Одесского горсовета говорят, что недостающий элемент сделали из композиционных материалов, стилизованных под итальянский мрамор. Из-за того, что скульптура регулярно страдает от действий вандалов, чиновники приняли решение частично ограничить к ней доступ.
"Дорожку, ведущую к скульптуре, демонтируют, клумбу засадят розами", — рассказал начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Андрей Шелюгин.
Напомним, в Киеве вандалы повредили посвященную Лиге чемпионов надпись.
А в центре Запорожья неизвестные вандалы осквернили мемориальный комплекс жертвам Голодомора 1932-33 годов: фигуре женщины, которая символизирует мать-Украину, скорбящую о своих детях, отбили нос.
Также мы писали, что в райцентре Дергачи Харьковской области хулиган на тракторе Т-150 свалил постамент с флагом Украины на месте, где ранее стоял памятник Ленину.
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