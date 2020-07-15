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В Одессе из затонувшего танкера снова вытекло топливо: видео

15 июля, 16:42

Руслан Ровик Руслан Ровик

Загрязнение оперативно убрали с помощью специального порошка

В Одессе из затонувшего танкера Delfi, который городские власти вскоре планируют поднять на киль, снова вылилось горючее.

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Об этом со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины сообщает "Думская".

Небольшое пятно на поверхности воды зафиксировали инспекторы Государственной экологической инспекции. Эксперты предположили, что загрязнение моря произошло из-за повреждения заграждения вокруг судна во время небольшого шторма.

Загрязненную поверхность воды обработали специальным порошком, а потом снова закрепили боны.

"В данный момент загрязнение полностью локализовано", - заверили в АМПУ.

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Ранее мы сообщали, что из танкера, который затонул осенью 2019 года, вытекали нефтепродукты, которые достигли пляжа "Отрада" и тянулись в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Добавим, что танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

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Одесса корабль танкер топливо утечка судно

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