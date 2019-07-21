В Одессе избили и ограбили продюсера из Финляндии, приехавшего на кинофестиваль

С ним такое случается не впервые

Фото: Pixabay

В Одессе избили и ограбили финляндского продюсера и бизнесмена российского происхождения Ильи Шпигеля, который приехал на Одесский кинофестиваль.

Как рассказал пострадавший "Думской", на него напали во дворе арендуемых им апартаментов на улице Преображенской, 24. По словам пострадавшего, инцидент случился в минувший четверг, примерно в 4:30 утра, после того, как он возвращался с вечеринки, которая проходила в рамках ОМКФ.

"Я был абсолютно трезвым, так как вообще не употребляю алкоголь. Решил не вызывать такси к дому, ведь пройти нужно было всего несколько кварталов. Во дворе дома ко мне подошел амбал в черной кепке и жилетке с надписью Police. Он сперва сделал вид, что осматривает припаркованное авто и пытался что-то объяснить, изображая глухонемого, а затем набросился на меня. У нападавшего поставлен удар правой, как у профессионального боксера. Боксеры не бьют ниже пояса. Только в лицо, по почкам и левой в печень. Этот ограничился ударами в лицо",- рассказал Илья Шпигель.

Преступник вырвал у жертвы наручные часы, кошелек и золотой кулон и убежал. На входе во двор грабителя ждал его подельник.

После случившегося Илья Шпигель попал в одну из частных медицинских клиник, где ему диагностировали множественные ушибы и перелом носа. Пострадавшему провели челюстно-лицевую операцию.

Шпигель подал заявление в полицию, приложив к нему видеозапись избиения, снятого камерами наблюдения.

Илья Шпигель уже не первый раз попадает в такие переделки, причем обычно это происходит именно в Одессе, куда он приезжает на кинофест.

Однажды гражданин Финляндии едва не стал жертвой мошенников, пытаясь снять дом на Фонтане, другой раз продюсера ограбили на ступеньках Потемкинской лестницы.

Как сообщалось, в Одессе двое мужчин под видом полицейских ворвались в арендованную туристами-иностранцами квартиру и ограбили их.

Также мы сообщали, что под Киевом разбойники в масках вторглись в дом пенсионеров.

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