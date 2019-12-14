В Одессе клиент украл машину у таксиста и продал ее: подробности

Иллюстрация. Фото: Такси Сервис

В Одессе таксиста обманул его же клиент. Мужчина угнал у водителя автомобиль и продал его, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Выяснилось, что 24-летний владелец автомобиля, работая таксистом, получил заказ на перевозку клиента из Николаева в Одессу. Приехав в пункт назначения, водитель, по просьбе пассажира, некоторое время возил его городом, а потом остановился на ул. Ильфа и Петрова. Там клиент попросил мужчину дать ему ключи от машины, чтобы съездить к банкомату за деньгами. Получив ключи, злоумышленник угнал автомобиль. Потом он продал машину в одном из районных центров области.

Копы уже задержали угонщика. Мужчине – 27 лет, и он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Задержанному уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Похищенную машину вернули владельцу.

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"По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой", – рассказал начальник Таировского отделения полиции Сергей Волков.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса. В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

Отметим, что в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и у жертв грабителей.

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