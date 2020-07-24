В Одессе копы "накрыли" банду сутенеров: бордели работали в центре города (фото)

Правоохранители разоблачили группу сутенеров, которые удерживали в центре Одессы подпольные бордели. Промышляли сутенеры в двух арендованных квартирах.

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Как сообщили в полиции, незаконным бизнесом управляли 40-летний одессит и две его сообщницы 22-х и 39-ти лет. Они привлекли к "работе" пятерых женщин в возрасте от 22 до 58 лет. Клиентов подыскивали в интернете, рекламируя услуги сексуального характера с размещением анкет женщин. Стоимость "услуг" за час варьировалась от 400 до 2800 гривен, а половину из этих денег организаторы оставляли себе.

Трех организаторов преступного бизнеса задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Во время санкционированных обысков в арендованных квартирах и по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли вещественные доказательства их противоправной деятельности: деньги, средства контрацепции, банковские карты, блокноты с черновыми записями и мобильные телефоны, которые использовались для связи с клиентами и проститутками", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители также изъяли огнестрельное оружие, происхождение которого еще нужно будет установить.

Ранее мы сообщали, что в Днепре задержали пару сутенеров, которые организовали семь притонов. Украинцу и ранее судимой россиянке грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Также напомним, в Запорожье копы "накрыли" бордель и задержали двоих сутенеров.

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