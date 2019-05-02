Под Николаевом девятилетний мальчик погиб под завалами мусора
Трагедия произошла на свалке твердых бытовых отходов
Под Николаевом на свалке твердых бытовых отходов девятилетнего мальчика привалило мусором. От полученных травм ребенок скончался, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Трагедия произошла вечером 1 мая на свалке возле села Весеннее. Как выяснилось, мальчик находился там вместе со своей матерью. И женщина, и ребенок ковырялись в мусоре, но мальчика привалило отходами. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай"", - рассказали в полиции и отметили, что первоочередные следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Николаеве из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик, инцидент произошел на улице Торговая в Корабельном районе города. Как выяснили полицейские, мать мальчика отвлеклась на домашние дела. За это время ее трехлетний сын вылез на подоконник, открыл металлопластиковое окно и оперся на москитную сетку. Сетка не выдержала вес ребенка, и мальчик упал.
Кроме того, ранее в городе Желтые Воды Днепропетровской области мальчик 2003 года рождения упал в заброшенный карьер.
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