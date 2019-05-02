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Под Николаевом девятилетний мальчик погиб под завалами мусора

2 мая, 09:28

Трагедия произошла на свалке твердых бытовых отходов

Фото: ГУНП в Николаевской области
Фото: ГУНП в Николаевской области.

Под Николаевом на свалке твердых бытовых отходов девятилетнего мальчика привалило мусором. От полученных травм ребенок скончался, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Трагедия произошла вечером 1 мая на свалке возле села Весеннее. Как выяснилось, мальчик находился там вместе со своей матерью. И женщина, и ребенок ковырялись в мусоре, но мальчика привалило отходами. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай"", - рассказали в полиции и отметили, что первоочередные следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик, инцидент произошел на улице Торговая в Корабельном районе города. Как выяснили полицейские, мать мальчика отвлеклась на домашние дела. За это время ее трехлетний сын вылез на подоконник, открыл металлопластиковое окно и оперся на москитную сетку. Сетка не выдержала вес ребенка, и мальчик упал. 

Кроме того, ранее в городе Желтые Воды Днепропетровской области мальчик 2003 года рождения упал в заброшенный карьер

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Тег ребенок, Николаев, мусор, отходы, свалка, николаевская область, погибший

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