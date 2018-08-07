В Одессе массово воруют крышки люков и скамейки из парков

Сегодня, 05:22

Мэр Геннадий Труханов поручил составить список пунктов приема лома и организовать рейд в поисках пропавших объектов благоустройства

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе власть имущие обеспокоились пропажей крышек люков и скамеек, которые предположительно унесли сборщики металла.

Мэр Геннадий Труханов поручил составить список пунктов приема лома и организовать рейд в поисках пропавших объектов благоустройства.

"Впервые за десятилетия мы начали наводить в Преображенском парке порядок, были установлены более 100 скамеек, и практически все их вырвали, — сказал градоначальник. — Такая же ситуация и по люкам, за полгода, по докладам киевского района, было украдено 89 крышек люков".

Напомним, в Киеве осудили двух вандалов, которые воровали латунь с памятникаПравоохранители установили, что мужчины с помощью специального инструмента снимали латунные фрагменты с памятного сооружения.

Также мы писали, что в Барышевке неизвестный повадился воровать церковные колокола. Об очередной краже колокола с колокольни, расположенной на кладбище, сообщил в полицию священнослужитель. При проведении ряда розыскных мероприятий оперативники Барышевского отделения полиции установили человека, причастного к воровству. Им оказался местный мужчина, который неравнодушен к водке. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Чтобы заработать себе на водку, мужчина посягнул на украшение культового сооружения – церковные колокола.

А в Днепре бывший коп на элитном внедорожнике воровал кабель.
рейд, металлолом, труханов

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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