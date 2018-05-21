Ревизия машруток Харькова: штрафы за битые стекла и "лысую" резину

Ровно месяц во всех областях Украины проходит операция "Перевозчик", которая стартовала 20 апреля. Полицейские проверяют, как коммунальные и частные предприятия соблюдают правила перевозки пассажиров. В Харькове к ревизии привлекли всех патрульных, а также экипаж технического отдела безопасности дорожного движения. "Сегодня" отправилась на проверку вместе с правоохранителями и узнала, какие недочеты допускают местные перевозчики.

За это время копы проверили около 2000 транспортных средств и оштрафовали 500 водителей. Кроме этого, админответственность понесли 10 должностных лиц: в частности, речь идет о механиках предприятий, которые выпускали на рейс технически неисправные автобусы и троллейбусы.

НА ОПЕРАЦИИ. Вместе с двумя специалистами техотдела мы отправились проверять перевозчиков у станции метро "Индустриальная". В первую очередь во время операции патрульные внимательно смотрят на проезжающие автобусы и троллейбусы, обращая внимание на их техническую исправность.

"На глаз можно определить лишь явные технические недочеты: разбитые стекла, неисправную дверь, отсутствие болтов на колесе, "лысую" резину. Такие транспортные средства мы доводим до конечных станций и более глубоко осматриваем их, после чего штрафуем водителей по статье 121 КУоАП (Нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами. — Авт.). В первый раз нарушители отделываются штрафом в 680 гривен, во второй — мы составляем админпротокол, который передают в суд. В этом случае водителю грозит лишение прав на срок от трех до шести месяцев или административный арест на срок от пяти до десяти суток", — рассказывает старший инспектор отдела безопасности дорожного движения УПП в Харьковской области ДПП Антон Шевченко.

Такой же штраф выписывают и механику предприятия, который выпустил неисправное транспортное средство на линию. По словам копов, этим грешат как коммунальные, так и частные перевозчики, а некоторые водители и вовсе остались уже без удостоверений.

Свою работу экипаж патрульных начал на кругу троллейбуса №45 (курсирует от ул. 12-го Апреля до ул. Роганской) осмотром троллейбуса. По словам правоохранителей, это место выбрали не случайно, так как с КП "Троллейбусное депо №3" уже возникали проблемы: там на маршрут было выпущено два троллейбуса с трещинами на лобовом стекле. Неполадку, по словам других водителей КП, уже устраняют. Да и за это нарушение уже оштрафованы два водителя и пока только один механик. Поэтому копы решили встретиться со вторым нарушителем-механиком.

Копы обращают внимание на внешний вид транспорта и соблюдение ПДД

В самом же троллейбусном депо №3 нам вместе с патрульным довелось около получаса ждать механика, а потом выслушивать оправдания. Но патрульные все же выписали ему штраф в 680 грн. "Это самое главное, когда мы видим результат и проводится ремонт транспортных средств", — говорят патрульные.



ПРОБЛЕМЫ. Помимо самого транспортного средства, патрульные проверяют также состояние самих водителей и наличие всех документов.

"У каждого водителя при себе должны быть права соответствующей категории, техпаспорт, техконтроль, страховка и желательно паспорт маршрута. Мы следим за тем, чтобы водители обязательно проходили осмотр медиков перед выездом и после рабочего дня", — говорит инспектор Антон Шевченко.

Вместе с патрульными мы остановили автобус 262-го маршрута (759-й микрорайон — ст. м. "Тракторный завод"), все документы водителя были в порядке, он спокойно предоставил их полицейским и дал осмотреть автобус.

"Были случаи, когда у водителей не было прав. А на одном из маршрутов попался водитель вообще без документов, еще и плохо говорил по-русски", — уточняет инспектор отдела безопасности дорожного движения УПП в Харьковской области ДПП Николай Подкопай.

Также полицейские бьют по карману перевозчиков за остановки в неположенных местах и отклонение от маршрута. В этом случае нарушения зачастую провоцируют сами пассажиры, которые тормозят маршрутку где вздумается.

"К примеру, возле автостанции на Рогани мы следили, чтобы водители не останавливались на пешеходном переходе, а люди сами подошли к нам и говорят: вы не можете отъехать на время, а то мы не можем из-за вас домой попасть", — говорит инспектор Антон Шевченко.

Нередко перевозчики злоупотребляют, набирая пассажиров больше, чем положено, а для "увеличения пассажиропотока" даже убирают кресла.



Харьковчане же по-разному реагируют на операцию: одни приветствуют, а другие негодуют, потому как остались без привычных остановок, как это произошло на маршруте "209э", который курсирует от станции метро "Холодная гора" до пос. Ледное.

Напомним, после резонансной аварии в Кривом Роге копы устроили рейд на дорогах Днепра.

Напомним, в Украине начали масштабную проверку маршруток. Правоохранители будут проверять перевозчиков и состояние их транспортных средств, исправность аварийных выходов, а также расположение мест для сидения пассажиров. Также полицейские будут осуществлять проверку хранения транспортных средств по определенному месту их стоянки и организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов.

Ранее в результате столкновения иномарки, маршрутного такси и автобуса в Кривом Роге утром 17 апреля на месте погибли восемь человек. Позже стало известно, что один из раненых скончался в больнице.