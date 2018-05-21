Удачный рейд: украинские разведчики уничтожили наблюдательный пост и взяли троих боевиков в плен

Сегодня, 08:48

Во время короткого боя один боевик был уничтожен

Вчера, поздно вечером, 20 мая, разведывательно-диверсионная группа 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс" из состава Объединенных сил с целью выявления огневых средств противника, которые ведут обстрелы мирных населенных пунктов, выполняла боевую задачу в тылу противника.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

В ходе рейда был обнаружен наблюдательный пост противника. Во время короткого боя один боевик был уничтожен, трое захвачены в плен. Потерь среди наших воинов нет.

Сейчас пленные и их личное оружие переданы сотрудникам СБУ. А командир группы и личный состав, участвовавший в рейде, представлены к государственным наградам.

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Ранее сообщалось, что за прошлые сутки, 20 мая, ситуация в районе проведения операции ООС оставалась контролируемой. Интенсивные боевые действия продолжались на Светлодарском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Боевики и российские военные на Донбассе 55 раз нарушали режим прекращения огня, из них 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие. Подразделения ООС вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Напомним, ранее сообщалось о рейде ВСУ под Донецком, где украинские военные захватили три миномета боевиков.

Также напомним, что в течение недели враг понес большие потери на Донбассе, а ВСУ громят боевиков и захватывают их оружие.

рейд, разведчики, ООС
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