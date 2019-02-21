В Одессе майор полиции попался на взятке
Офицер полиции вымогал 300 долларов взятки
В Одессе на получении взятки попался майор полиции – старший участковый инспектор Киевского отдела. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.
Как стало известно, офицер вымогал от женщины 300 долларов, обещая не привлекать ее к административной ответственности по статье о "производстве, приобретении или хранении наркотиков в небольших объемах без цели сбыта".
Взяточника задержали 20 февраля в момент получения им денег. В настоящее время военная прокуратура готовится сообщить задержанному о подозрении, а также требовать избрания ему меры пресечения.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.
В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе майор полиции попался на взятке". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве чиновник попался на взятке во время слежки за другим взяточником
Начальник управления из КОДА требовал 80 тысяч гривен за влияние на принятие "правильного" решения