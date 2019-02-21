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В Одессе майор полиции попался на взятке

Сегодня, 12:16

Офицер полиции вымогал 300 долларов взятки

В Одессе на взятке задержали майора полиции
В Одессе на взятке задержали майора полиции. Фото: Военная прокуратура Южного региона
В Одессе майор полиции попался на взятке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e79/071/5c6e790711984.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e79/071/5c6e790711984.jpeg Одесса Офицер полиции вымогал 300 долларов взятки

В Одессе на получении взятки попался майор полиции – старший участковый инспектор Киевского отдела. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

Как стало известно, офицер вымогал от женщины 300 долларов, обещая не привлекать ее к административной ответственности по статье о "производстве, приобретении или хранении наркотиков в небольших объемах без цели сбыта".

Взяточника задержали 20 февраля в момент получения им денег. В настоящее время военная прокуратура готовится сообщить задержанному о подозрении, а также требовать избрания ему меры пресечения.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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Тег взятка, взяточник, полицейский

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