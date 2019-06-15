Рекорд Украины: в Тернопольской области создали крупнейшую пиццу страны

Четверо поваров решили прославить свой город с помощью пиццы

В Черткове создали рекордную пиццу. Фото: Сегодня

В городе Чертков Тернопольской области создали самую большую пиццу Украины – рекорд организовали на фестивале, организованном местными мастерами. Чтобы поразить и накормить гостей праздника, они нацелились на национальный рекорд.

К рекорду в Черкове готовились с самого утра: четверо местных пиццайолы решили удивить огромной пиццей – неаполитанской маргаритой. Повара загодя подготовили более 180 килограммов теста, 80 килограммов моцареллы и шесть килограмм базилика.

"Мы подумали, что можно сделать что-то грандиозное не только для нас, но и для людей. Чтобы в городе Чертков прославить свой город", – рассказал шеф-пиццайола, соорганизатор рекорда Украины Виталий Колошец.

Чтобы составить самую большую пиццу страны мастера почти десять часов выпекали фрагменты рекорда. Чтобы национальный реестр зафиксировал рекорд, еще горячими части пиццы склеивали сыром.

"Выпекается частями, вокруг делаем мы ее круглой и потом делаем большие квадраты и составляем им вместе, и склеиваем сыром, восемь метров мы уже все померили. Вон там есть ниточка в четыре метра. Делаем радиус, и она будет полностью круглая", – заверил пиццайола Игор Чибасюк.

Зафиксировать рекорд Украины приехали столичные эксперты.

"Сегодня в Черткове пиццайола Виталий Колошец принял на себя обязательства побить рекорд и сделать пиццу диаметром более восьми метров, и пока мы видим, по предварительным нашим замерам, он справляется со своим заданием", – заверил Павел Горишевский, эксперт национального реестра рекордов Украины.

Рекорд будет зафиксирован в национальном реестре. После того, как рекорд был официально установлен, пиццу порезали на куски и угощали присутствующих.

"Пицца мне нравится, люблю…", – призналась гостья фестиваля Анастасия Пинчук.

"Я думала, что она будет цельная, думала, где же ее будут печь. Пришла из интереса, мы сами из Черткова. Ребенок вон танцует, поддерживаем", – добавила Анна Совик, гостья фестиваля.

Организаторы пообещали, что такой праздник станет в городе традиционным.

Ранее мы писали о том, что третий президент современной Украины Виктор Ющенко поставил рекорд по количеству собранных украинских народных рушников.

Стоит также напомнить, как тысячи одесситов накануне вышли убирать свой город и установили своеобразный рекорд. Вооружившись перчатками и пакетами для мусора, люди вывезли несколько машин хлама и подготовили зеленые зоны для пикников.

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