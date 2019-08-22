В Одессе моряки зовут гостей на корабли ВМС

Военные откроют для посещения фрегат и два катера

На День независимости моряки пригласили гостей на свои корабли / Фото: Думская

На будущих выходных в честь Дня Независимости одесситы и туристы смогут подняться на борт кораблей украинских Военно-морских сил. Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС.

"По случаю Дня государственного флага и Дня Независимости приглашаем присоединиться к флешмобу "Быть украинцем – почетно. Спасибо защитникам Украины" и посетить корабли Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на Морском вокзале", – пригласили в ведомстве.

Прогуляться можно будет по флагману ВМС – фрегату "Гетьман Сагайдачный" и кораблях поменьше – малому бронированному артиллерийскому катеру "Аккерман" и артиллерийскому катеру "Скадовск".

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Экскурсии бесплатные и будут проходить 23-24 августа с 11:00 до 18:00. Моряки напоминают, что для посещения обязательно нужно взять с собой документы, удостоверяющие личность, и просят не брать с собой габаритные вещи.

Напомним, 23 августа украинцы отмечают один из самых важных праздников независимого государства — День флага. Полностью этот праздник называется День Государственного флага Украины.

Смотрите видео: журналисты отправились в крайние точки Украины, чтобы поднять там флаг

Этот праздник демократического государства посвящен одному из государственных символов, а именно — флагу Украины.

Ранее мы писали о том, что День Независимости и День Государственного флага "Сегодня" отметят национальным рекордом — журналисты одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести точках Украины.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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