Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,2
27,99

В Одессе моряки зовут гостей на корабли ВМС

22 августа, 16:11

Виктор Борисенко

Военные откроют для посещения фрегат и два катера

На День независимости моряки пригласили гостей на свои корабли

На День независимости моряки пригласили гостей на свои корабли / Фото: Думская

На будущих выходных в честь Дня Независимости одесситы и туристы смогут подняться на борт кораблей украинских Военно-морских сил. Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС.

"По случаю Дня государственного флага и Дня Независимости приглашаем присоединиться к флешмобу "Быть украинцем – почетно. Спасибо защитникам Украины" и посетить корабли Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на Морском вокзале", – пригласили в ведомстве.

Прогуляться можно будет по флагману ВМС – фрегату "Гетьман Сагайдачный" и кораблях поменьше – малому бронированному артиллерийскому катеру "Аккерман" и артиллерийскому катеру "Скадовск".

Реклама

Экскурсии бесплатные и будут проходить 23-24 августа с 11:00 до 18:00. Моряки напоминают, что для посещения обязательно нужно взять с собой документы, удостоверяющие личность, и просят не брать с собой габаритные вещи.

В тренде
"Заря" в Барселоне: мороженое с хреном, Русин на трибуне и оптимистичный прогноз Селюка
На ковре-самолете. На АН-74 "Заря" добиралась в Барселону 5 часов. Фото zarya-lugansk.com

Напомним, 23 августа украинцы отмечают один из самых важных праздников независимого государства — День флага. Полностью этот праздник называется День Государственного флага Украины.

Смотрите видео: журналисты отправились в крайние точки Украины, чтобы поднять там флаг

Этот праздник демократического государства посвящен одному из государственных символов, а именно — флагу Украины.

Ранее мы писали о том, что День Независимости и День Государственного флага "Сегодня" отметят национальным рекордом — журналисты одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести точках Украины.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Одесса ВМС корабли катер фрегат День Независимости 2019

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погодаУкраина
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный СпасУкраина
Пожар в одесской гостинице: инспекторов не пускали для проверки
Пожар в одесской гостинице: инспекторов не пускали для проверкиОдесса
В Украину везли из США джип с оружейным
В Украину везли из США джип с оружейным "сюрпризом"Одесса
Владелец сгоревшего отеля в Одессе: Я готов нести ответственность
Владелец сгоревшего отеля в Одессе: Я готов нести ответственностьОдесса
В Одессе произошел масштабный пожар в гостинице: погибли восемь человек, 10 пострадали (видео, фото)
В Одессе произошел масштабный пожар в гостинице: погибли восемь человек, 10 пострадали (видео, фото)Одесса

Новости партнеров

Loading...