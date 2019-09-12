В Одессе мужчина пытался убить жену после ссоры: горожане готовят митинг

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Одессе 43-летняя женщина после ссоры с мужем решила развестись и поселилась у родственницы, а тот, выследив, где скрывается жена, встретился с ней в подъезде – между супругами произошел конфликт, в ходе которого нанес женщине девять ударов ножом в живот, грудь и шею, а потом убежал.

Как рассказала корреспонденту "Сегодня" дочь пострадавшей София Гелан, после конфликта на крики из квартиры выбежала родственница и, увидев, что происходит, немедленно позвонила в "скорую" и полицию.

Пострадавшую госпитализировали. Сейчас женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Информацию об инциденте подтвердили в полиции – совместно с пограничниками копы задержали 55-летнего подозреваемого, когда тот пытался покинуть страну.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье "покушение на умышленное убийство". Фигурант задержан, следствие продолжается", – рассказал начальник Таировского отделения полиции Сергей Волков.

По словам Софии Гелан, родственники мужчины наняли опытного адвоката, который будет требовать домашнего ареста подозреваемому. Дочь пострадавшей добавила также, что, придя в сознание, женщина рассказала, что вместе с мужем был и его сын. Эту информацию в полиции ни подтверждать, ни опровергать не стали.

13 сентября местные жители планируют провести митинг против домашнего насилия у стен Киевского райсуда, который будет избирать меру пресечения подозреваемому.

Напомним, не так давно в Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил собственную мать.

Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.

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