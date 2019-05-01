Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе на годовщину трагедии 2 мая ввели жесткие меры безопасности

1 мая, 20:46

Охранять порядок в городе будут более двух тысяч силовиков

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Facebook

Безопасность и порядок в Одессе в годовщину трагедии 2 маябудут обеспечивать более двух тысяч силовиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Вместе с одесскими полицейскими на улице города выйдут военнослужащие Национальной гвардии, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел, и правоохранители из других регионов Украины. Все они в усиленном режиме будут патрулировать улицы и места массового скопления граждан", – говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что в местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации – так называемая полиция диалога.

"Эти полицейские не будут применять никаких мер принуждения, ведь их основные задачи – это налаживание взаимодействия полиции и населения и предупреждения любых конфликтных ситуаций во время массовых мероприятий", – добавили в пресс-службе.


В частности, полицейские этой группы будут разъяснять людям их права и обязанности, а также действующее законодательство Украины и последствия его нарушения.

В то же время, введены временные ограничения на проход к Соборной площади и Куликову полю.

"Вход в указанные места будет осуществляться только через установленные там фильтрационные пункты. Также в этих районах будут действовать ограничения движения транспорта", – предупредили полицейские.

Отметим, что в нынешнем году запланировано проведение двух молебнов и марша по центру Одессы.


Кровопролитные столкновения между сторонниками Евромайдана и активистами Куликова поля – это события, которые произошли 2 мая в Одессе пять лет назад. Во время уличных боев и пожара в
Доме Профсоюзов ранения получили более 240 человек, погибли 48.

С тех пор их имена в городе чествуют во время траурных мероприятий. Среди обвиняемых в кровавых схватках – митингующие, милиционеры и пожарные. По нескольким эпизодам еще ведется расследование. Имена организаторов пока не названы.

По событиям 2 мая 19 человек оправдали, рассмотрение еще десятка дел до сих пор продолжается.

Ранее мы писали, что в расследовании событий майской трагедии в Одессе наметились какие-то подвижки. Департамент спецрасследований ГПУ направил в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении трех бывших руководителей местных структурных подразделений МВД, которых подозревают в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014-го.

Ранее прокуратура Одесской области передала в суд обвинительный акт в отношении одного из фигурантов так называемого дела 2 мая.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, безопасность, годовщина, трагедия, 2 мая

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе на годовщину трагедии 2 мая ввели жесткие меры безопасности". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия 2 мая в Одессе: полиция стягивает силы из других областей

Вчера, 17:48

В день годовщины на местах кровавых столкновений установят металлоискатели

День освобождения Одессы: копы обещают жесткий пропускной режим

10 апреля, 06:55

Попасть на Аллею славы можно будет только через специальные фильтрационные пункты

Почему не нужно заправлять постель по утрам

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Лилия Подкопаева в третий раз станет мамой

Татьяна Тарасова. Олимпийский гений

10 научных загадок, на которые пока нет ответа

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Прекрасная чемпионка Европы по дзюдо - украинка Дарья Билодид

11 способов сделать маленькую прихожую интереснее

Обворожительная жена знаменитого украинского боксера

15 самых жутких и странных существ на планете

Звезды, которые до славы выглядели абсолютно по-другому

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Сегодня, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Вчера, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

29 апреля, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

29 апреля, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

Представлены ноутбуки Huawei MateBook 13, MateBook 14

Почему акулы боятся дельфинов

Мужчина случайно снял на видео измену своей жены с мэром города