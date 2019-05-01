В Одессе на годовщину трагедии 2 мая ввели жесткие меры безопасности

Охранять порядок в городе будут более двух тысяч силовиков

Иллюстрация. Фото: Facebook

Безопасность и порядок в Одессе в годовщину трагедии 2 маябудут обеспечивать более двух тысяч силовиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Вместе с одесскими полицейскими на улице города выйдут военнослужащие Национальной гвардии, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел, и правоохранители из других регионов Украины. Все они в усиленном режиме будут патрулировать улицы и места массового скопления граждан", – говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что в местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации – так называемая полиция диалога.

"Эти полицейские не будут применять никаких мер принуждения, ведь их основные задачи – это налаживание взаимодействия полиции и населения и предупреждения любых конфликтных ситуаций во время массовых мероприятий", – добавили в пресс-службе.

В частности, полицейские этой группы будут разъяснять людям их права и обязанности, а также действующее законодательство Украины и последствия его нарушения.

В то же время, введены временные ограничения на проход к Соборной площади и Куликову полю.

"Вход в указанные места будет осуществляться только через установленные там фильтрационные пункты. Также в этих районах будут действовать ограничения движения транспорта", – предупредили полицейские.

Отметим, что в нынешнем году запланировано проведение двух молебнов и марша по центру Одессы.

Кровопролитные столкновения между сторонниками Евромайдана и активистами Куликова поля – это события, которые произошли 2 мая в Одессе пять лет назад. Во время уличных боев и пожара в

Доме Профсоюзов ранения получили более 240 человек, погибли 48.

С тех пор их имена в городе чествуют во время траурных мероприятий. Среди обвиняемых в кровавых схватках – митингующие, милиционеры и пожарные. По нескольким эпизодам еще ведется расследование. Имена организаторов пока не названы.

По событиям 2 мая 19 человек оправдали, рассмотрение еще десятка дел до сих пор продолжается.

Ранее мы писали, что в расследовании событий майской трагедии в Одессе наметились какие-то подвижки. Департамент спецрасследований ГПУ направил в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении трех бывших руководителей местных структурных подразделений МВД, которых подозревают в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014-го.

Ранее прокуратура Одесской области передала в суд обвинительный акт в отношении одного из фигурантов так называемого дела 2 мая.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

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