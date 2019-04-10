День освобождения Одессы: копы обещают жесткий пропускной режим с металлоискателями и камерами
Попасть на Аллею славы можно будет только через специальные фильтрационные пункты
Одессу сегодня ждут сотни правоохранителей на улицах, фильтрационные пункты и перекрытие дорог. Правоохранители пошли на такие меры, чтобы гарантировать безопасность во время торжественных мероприятий по случаю Дня освобождения Одессы во Вторую мировую войну.
Попасть на Аллею славы в парке им. Шевченко можно будет только через специальные фильтрационные пункты. Там одесситов ждут рамки металлоискателей, видеокамеры и досмотр, причем под табу подпадают не только оружие и взрывчатка, но и алкоголь.
Как рассказал "Сегодня" советник начальника облполиции Руслан Форостяк, для охраны правопорядка задействуют около 1000 человек: полицейских, военнослужащих Нацгвардии и курсантов местного Университета внутренних дел.
"Мы будем применять жесткий пропускной режим, который хорошо зарекомендовал себя в прошлом году", — отметил Форостяк.
В местах массового скопления людей будут работать полицейские диалога, задача которых — предотвращать конфликты и их эскалацию в процессе общения с буянами и ярыми оппонентами. Тем временем в отделе коммуникации облполиции напоминают об ответственности за использование запрещенной коммунистической и нацистской символики. Но запрет не распространяется на боевые и юбилейные награды.
По словам аналитика общественной организации "Оберег", которая помогает силовикам противостоять проявлениям сепаратизма и терроризма, Вадима Лабаса, масштабных потасовок бояться не следует. "Провокации, естественно, будут, но я думаю, все останется на уровне криков: "Донбасс, мы с тобой", нескольких людей с георгиевскими ленточками и не более того", —
считает наш собеседник.
НА ДОРОГАХ. Ограничение движения на дорогах в районе парка им. Шевченко сегодня будет действовать с 7:30 до 11:00, а в районе площади 10-го Апреля — с 9:30 до 12:00.
Ранее эксперты рассказали об отношении украинцев к полиции. Реформа децентрализации помогает эффективно решать многие вопросы, но есть множество проблем, которые стали усугубляться.
Напомним, в прошлом году торжества в День освобождения Одессы охраняют 1500 копов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " День освобождения Одессы: копы обещают жесткий пропускной режим с металлоискателями и камерами". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Днепре американские инструкторы занимаются обучением полицейских
Полицейских в Днепре американские эксперты обучают тактике и оказанию домедицинской помощи
На границе с Россией появились новейшие заградительные сооружения
В частности, проводятся работы на участках в Луганской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях