День освобождения Одессы: копы обещают жесткий пропускной режим с металлоискателями и камерами

Попасть на Аллею славы можно будет только через специальные фильтрационные пункты

Фото: пресс-служба Нацполиции.

День освобождения Одессы: копы обещают жесткий пропускной режим с металлоискателями и камерами Виктор Борисенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cc7/c1d/5cacc7c1ddd37.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cc7/c1d/5cacc7c1ddd37.jpg 2019-04-10T06:55:00+03:00 Одесса Попасть на Аллею славы можно будет только через специальные фильтрационные пункты

Одессу сегодня ждут сотни пра­­воохранителей на улицах, фильтрационные пункты и пе­­рекрытие дорог. Правоохранители пошли на такие меры, чтобы гарантировать безопасность во время торжественных мероприятий по случаю Дня освобождения Одессы во Вторую мировую войну.



Попасть на Аллею славы в парке им. Шевченко можно будет только через специальные фильтрационные пункты. Там одесситов ждут рамки металлоискателей, видеокамеры и досмотр, причем под табу подпадают не только оружие и взрывчатка, но и алкоголь.

Как рассказал "Сегодня" советник начальника облполиции Руслан Форостяк, для охраны правопорядка задействуют около 1000 человек: полицейских, военнослужащих Нацгвардии и курсантов местного Университета внутренних дел.

"Мы будем применять жесткий пропускной режим, который хорошо зарекомендовал себя в прошлом году", — отметил Форостяк.

В местах массового скопления людей будут работать полицейские диалога, задача которых — предотвращать конфликты и их эскалацию в процессе общения с буянами и ярыми оппонентами. Тем временем в отделе коммуникации облполиции напоминают об ответственности за использование запрещенной коммунистической и нацистской символики. Но запрет не распространяется на боевые и юбилейные награды.



По словам аналитика общественной организации "Оберег", которая помогает силовикам противостоять проявлениям сепаратизма и терроризма, Вадима Лабаса, масштабных потасовок бояться не следует. "Провокации, естественно, будут, но я думаю, все останется на уровне криков: "Донбасс, мы с тобой", нескольких людей с георгиевскими ленточками и не более того", —

считает наш собеседник.

НА ДОРОГАХ. Ограничение движения на дорогах в районе парка им. Шевченко сегодня будет действовать с 7:30 до 11:00, а в районе площади 10-го Апреля — с 9:30 до 12:00.

Ранее эксперты рассказали об отношении украинцев к полиции. Реформа децентрализации помогает эффективно решать многие вопросы, но есть множество проблем, которые стали усугубляться.

Напомним, в прошлом году торжества в День освобождения Одессы охраняют 1500 копов.

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АВТОР: Виктор Борисенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.