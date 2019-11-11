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В Одессе на мемориальной доске маршалу Жукову появилась надпись "Палач": фото

11 ноября, 13:01

Надпись была сделана красной краской в ночь на 10 ноября

Проспекта Жукова в Харькове не будет. Фото: ОПЕНГРАФ

Проспекта Жукова в Харькове не будет. Фото: ОПЕНГРАФ

В Одессе на памятном знаке советскому маршалу Георгию Жукову на улице Новосельского в ночь на 10 ноября появилась надпись "Палач".

Об этом сообщает Общественная организация "Всеукраинская люстрация Одесса" на своей странице в Facebook.

"Ко Дню украинской языка и письменности написали коротенький диктант", – написали авторы надписи и опубликовали соответствующие фото.

На снимках молодые люди позируют на фоне залитой краской мемориальной доски.

Напомним, ранее в Харькове депутаты городского совета решили переименовать проспект Григоренко именем Жукова. После этого появился комментарий главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который пообещал, что Институт планирует обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и открыла уголовное производство. Кроме того, будет инициирована подача иска в административной суд по отмене решения Харьковского горсовета.

Также Вятрович добавил, что в случае если мэр Харькова Геннадий Кернес решит подписать документ о переименовании, "наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона".

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Одесса жуков маршал Жуков

Источник: Сегодня

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