В Одессе на праздновании 9 Мая произошла потасовка: появилось видео

Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Несмотря на карантин, люди все равно собираются у памятных мест, но не всегда получается мирно. В Одессе на Алее славы произошла стычка из-за георгиевской ленты, которая запрещена в Украине.

Потасовка началась после того, как известная активистка Алена Балаба подошла к одной из женщин и попыталась сорвать с ее руки георгиевскую ленту. Пока она пыталась это сделать, за женщину вступился мужчина и схватил активистку за волосы и даже один раз ударил ее.

Видео: twitter.com/mishajedi

Полицейские в этот момент не применяли силу и пытались прекратить конфликт просьбами успокоится, но все же пришлось задержать агрессивно настроенного мужчину.

Видео с сайта timer-odessa.net

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В то же время в одесской полиции сообщили, что составил два админпротокола на мужчину, который вел себя агрессивно в отношении правоохранителей.

"В отношении мужчины составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – сообщил заместитель начальника ГУНП в Одесской области Сергей Махотин.

Как сообщали новости "Сегодня", в Харькове местные жители устроили автопробег в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В акции задействовали военную технику с коммунистической символикой – красными пятиконечными звездами, а участники были одеты в форму, похожую на советскую. Смотрите фото и видео, как в Харькове отметили День Победы.

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