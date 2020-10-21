В Одессе на стройплощадке обвалился котлован: погибли два человека (фото)

В Одессе двое рабочих погибли в результате обвала котлована и строительных конструкций на территории строительной площадки.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы, инцидент случился на улице Ак. Сахарова. В результате обвала под обломками оказались двое рабочих.

Медработники констатировали смерть мужчин.

/ Фото: ГСЧС

Напомним, ранее в Днепре на стройке парень получил удар током, упал со строительных лесов и умер. Ему был 21 год.

Кроме того, недавно в Полтаве на стройке обрушились леса, пострадали рабочие.

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