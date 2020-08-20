В Днепре на стройке погиб молодой мужчина: что известно

В Днепре на стройке парень получил удар током, упал со строительных лесов и умер. Ему был 21 год.

Как сообщает "Информатор", ссылаясь на пресс-службу ГУНП, трагедия произошла 19 августа около 15:40 на площади Вокзальной во время работ по реконструкции магазина. На место вызвали следователя и судмедэкспертов.

Известно, что рабочего ударило током, после чего он упал со строительных лесов, высотой около 8 метров. Спасти мужчину не удалось.

По данному факту открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по статье "несчастный случай".

Ранее мы сообщали, что в Полтаве на стройке по улице Пилипа Орлика, 26 обрушились леса. В результате несчастного случая пострадали четыре человека.

Также напомним, в прошлом месяце кран рухнул в Киеве – ЧП произошло на одной из строительных площадок, где продолжается строительство метро на Виноградарь.

Кроме того, в столице прямо на тротуар со стены торгового центра рухнула стеклянная панель. Пользователи социальных сетей пишут, что ЧП произошло из-за ветра. Якобы в момент сильного порыва стеклянную панель сорвало со второго этажа.

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