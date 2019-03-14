В Одессе на улице нашли мужчину с ножевыми ранениями шеи и головы
Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство"
В Одессе на Алексеевской площади прохожие заметили человека, который истекал кровью из-за ножевых ранений головы и шеи.
Как сообщили корреспондентам "Сегодня" в пресс-службе областного управления Нацполиции, пострадавший оказался 47-летним мужчиной без определенного места жительства.
"Около семи утра 13 марта на Алексеевской площади обнаружили мужчину 47 лет без определенного места жительства, с ножевыми ранениями головы и шеи. Сейчас мужчину госпитализировали, а по факту открыли уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство", – отметили в полиции.
Также копы добавили, что личность злоумышленника пока что не установлена. Пострадавший остается в реанимации.
Напомним, не так давно в Одессе мужчина ранил ножом в живот пассажира троллейбуса. А в запорожском аэропорту остановили мужчину с ножом.
Также мы сообщали о том, что в Николаеве полицейские задержали 18-летнего юношу, который на остановке общественного транспорта с ножом напал на мужчину.
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