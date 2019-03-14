В Одессе на улице нашли мужчину с ножевыми ранениями шеи и головы

Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство"

В Одессе на улице нашли мужчину с ножевыми ранениями шеи и головы Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e06/6eb/5c3e066eb719c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e06/6eb/5c3e066eb719c.jpg 2019-03-14T17:06:18+02:00 Одесса Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство"

В Одессе на Алексеевской площади прохожие заметили человека, который истекал кровью из-за ножевых ранений головы и шеи.

Как сообщили корреспондентам "Сегодня" в пресс-службе областного управления Нацполиции, пострадавший оказался 47-летним мужчиной без определенного места жительства.

"Около семи утра 13 марта на Алексеевской площади обнаружили мужчину 47 лет без определенного места жительства, с ножевыми ранениями головы и шеи. Сейчас мужчину госпитализировали, а по факту открыли уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство", – отметили в полиции.

Также копы добавили, что личность злоумышленника пока что не установлена. Пострадавший остается в реанимации.

Напомним, не так давно в Одессе мужчина ранил ножом в живот пассажира троллейбуса. А в запорожском аэропорту остановили мужчину с ножом.

Также мы сообщали о том, что в Николаеве полицейские задержали 18-летнего юношу, который на остановке общественного транспорта с ножом напал на мужчину.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.