Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе на улице нашли мужчину с ножевыми ранениями шеи и головы

Сегодня, 17:06

Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство"

В Одессе на улице нашли мужчину с ножевыми ранениями шеи и головы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e06/6eb/5c3e066eb719c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e06/6eb/5c3e066eb719c.jpg Одесса Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство"

В Одессе на Алексеевской площади прохожие заметили человека, который истекал кровью из-за ножевых ранений головы и шеи.

Как сообщили корреспондентам "Сегодня" в пресс-службе областного управления Нацполиции, пострадавший оказался 47-летним мужчиной без определенного места жительства.

"Около семи утра 13 марта на Алексеевской площади обнаружили мужчину 47 лет без определенного места жительства, с ножевыми ранениями головы и шеи. Сейчас мужчину госпитализировали, а по факту открыли уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство", – отметили в полиции.

Также копы добавили, что личность злоумышленника пока что не установлена. Пострадавший остается в реанимации.

Напомним, не так давно в Одессе мужчина ранил ножом в живот пассажира троллейбуса. А в запорожском аэропорту остановили мужчину с ножом.

Также мы сообщали о том, что в Николаеве полицейские задержали 18-летнего юношу, который на остановке общественного транспорта с ножом напал на мужчину.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Одесса, нож, ранения

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе на улице нашли мужчину с ножевыми ранениями шеи и головы". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киевской области мужчина перерезал горло приятелю

Сегодня, 03:15

Полиция задержала напавшего на местной железнодорожной станции

С ножом напал на мужчину на остановке: в Николаеве задержали юношу

Вчера, 15:29

23-летнего пострадавшего госпитализировала "скорая"

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

5 примет почему нельзя дарить полотенца

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Ленивый бег для похудения

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Какую пользу здоровью приносит авокадо

Показали элитный особняк Гладковского-младшего

Обильное питье: печальные последствия
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

В шею врос крестик: в Москве нашли девочку-"маугли"