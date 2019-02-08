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В Одессе на взятках поймали начальника ж/д вокзала

Сегодня, 00:50

Руководитель подозревается в том, что вымогал деньги от предпринимателей

взятка
взятка. Фото: Pixabay
В Одессе на взятках поймали начальника ж/д вокзала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ac6/055/5c5ac60553719.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ac6/055/5c5ac60553719.jpg Одесса Руководитель подозревается в том, что вымогал деньги от предпринимателей

В Одессе в систематических взятках правоохранители разоблачили начальника железнодорожного вокзала станции Одесса-Главная Олега Сироту. Об этом сообщил источник в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По его словам, 7 февраля вечером были проведены оперативные мероприятия, включая обыски в административных помещениях вокзала. 

"В частности, руководитель подозревается в том, что вымогал деньги от предпринимателей за то, что им предоставляется возможность работать на территории вокзала, он брал по 200-300 долл. Нынче попался при получении очередной взятки в 7 тысяч грн", – сказали в полиции.

Олег Сирота – известный в прошлом чиновник, занимавший руководящие посты в системе городской и областной власти. В частности, он был главой Малиновской районной администрации Одессы, возглавлял управление инженерной защиты территории и развития побережья горсовета, занимал должность начальника главного управления развития инфраструктуры и энергообеспечения областной администрации.

Ранее мы писали, что в Одессе на взятке поймали врача уголовно-исполнительной службы. Медик наладил механизм получения неправомерной выгоды от арестованных.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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Тег взятки, взяточничество, чиновник

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Источник:

УНИАН

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