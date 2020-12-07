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В Одессе "накрыли" call-центры, обслуживающие компании из РФ (фото)

7 декабря, 12:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

По данным следствия, компания финансировала террористические организации "Л/ДНР"

В Одессе сотрудники Службы Безопасности Украины блокировали работу сети call-центров, которые обслуживали российский бизнес.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, противоправную схему организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и ИТ-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО.

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

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Следователи открыли уголовное производство по статье "создание террористической группы или террористической организации".

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"Всех организаторов схемы установлено, с ними проводят процессуальные действия. Проверяется возможная причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях", – добавили в СБУ.

Ранее мы сообщали, что в Виннице накрыли нелегальные call-центры. Нарушители представлялись работниками банков.

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Также напомним, подпольный кол-центр в Луцке зарабатывал по полмиллиона в месяц.

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бизнес Одесса СБУ колл-центр
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