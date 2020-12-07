В Одессе "накрыли" call-центры, обслуживающие компании из РФ (фото)

В Одессе сотрудники Службы Безопасности Украины блокировали работу сети call-центров, которые обслуживали российский бизнес.
Как рассказали в пресс-службе СБУ, противоправную схему организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и ИТ-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО.
Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.
Следователи открыли уголовное производство по статье "создание террористической группы или террористической организации".
"Всех организаторов схемы установлено, с ними проводят процессуальные действия. Проверяется возможная причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях", – добавили в СБУ.
Ранее мы сообщали, что в Виннице накрыли нелегальные call-центры. Нарушители представлялись работниками банков.
Также напомним, подпольный кол-центр в Луцке зарабатывал по полмиллиона в месяц.
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