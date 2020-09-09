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В Одессе избили ногами фельдшера "скорой"

9 сентября, 14:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Инцидент произошел на рабочем месте медика

В Одессе избили фельдшера одного из центров неотложной медицинской помощи.

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Как рассказали в пресс-службе патрульной облполиции, ночью 8 сентября в центр пришла группа людей. Они потребовали госпитализировать своего знакомого, который упал и получил травму во время отдыха в кафе.

Мужчины ругались матом и агрессивно себя вели. Затем они повалили на землю фельдшера и начали бить его ногами. Всех причастных к избиению медика доставили в отдел полиции. Из-за чего начался конфликт — не уточняется.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове пьяный отец избил фельдшера скорой, которая приехала на помощь его четырехлетней дочери. В итоге – госпитализировать пришлось 28-летнего фельдшера "скорой". Пьяному дебоширу теперь грозят исправительные работы на срок до года.

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Также напомним, в Ровно напали на врача "скорой", который приехал на вызов. Пока бригада спасала парня в автомобиле, его нетрезвый приятель набросился на женщину с кулаками. В результате нападения врач Елена Михайлова получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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