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В Харькове пьяный мужчина вызвал скорую и избил фельдшера: что грозит дебоширу

9 января, 13:55

Медики приехали на помощь четырехлетней дочери нападающего

В Харькове пьяный отец избил фельдшера скорой, которая приехала на помощь его четырехлетней дочери.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицине катастроф, 7 января в 2:40 медикам поступило сообщение о выезде к четырехлетнему ребенку. Когда они примчались на место, увидели три экипажа полиции и пьяных родителей малышки. Оказав помощь ребенку, медики предложили госпитализировать его. В ответ на это отец отобрал рабочие телефоны у медиков и напал на одного из них.

В итоге – госпитализировать пришлось 28-летнего фельдшера "скорой". Копы уже открыли по факту инцидента уголовное производство. Пьяному дебоширу теперь грозят исправительные работы на срок до года.

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Напомним, не так давно в Харьковской области мужчина напал на медиков, которых вызвал к беременной жене. Мужчина атаковал фельдшера "скорой", прибывшего по вызову.

Кроме того, ранее мы писали о том, как железную 16-килограммовую гирю неизвестные сбросили с многоэтажки прямо на машину скорой помощи. Крыша автомобиля покорежена. Пока врачи оказывали помощь одному из жителей дома, кто-то из соседей бросил вниз металлическую гирю.

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