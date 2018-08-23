Приехала на вызов и оказалась в больнице: в Ровно напали на врача "скорой"

В Ровно на врача "скорой" напали во время оказания медицинской помощи пациенту. Пока бригада спасала парня в автомобиле, его нетрезвый приятель набросился на женщину с кулаками. В результате нападения врач Елена Михайлова получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Нападающий после содеянного скрылся, но полиция уже разыскала мужчину по номеру, с которого вызвали "скорую". Следователи расследуют дело по факту нанесения легких телесных повреждений.

"После завершения лечения потерпевшей будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальные решения, в частности, сообщение злоумышленнику о подозрении", – рассказала Мария Юстицкая, инспектор отдела коммуникаций Нацполиции в Ровенской области.

Не так давно в городе Ватутино Черкасской области в приемном отделении городской больницы мужчина избил врача скорой помощи. Пострадавший получил двойной перелом челюсти.

А в Сумах избитая женщина-медик рассказала, что пациент без причины размахивал удостоверением облгосадминистрации, а затем набросился на нее.