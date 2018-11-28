В Одессе нашли тело мужчины, пролежавшее два года в подвале частного дома

Сегодня, 07:00

Мужчина заявил друзьям, что у него припасено 1200 долларов

Следственные действия. Сотрудники полиции изучают место. Фото: od.npu.gov.ua
Следственные действия. Сотрудники полиции изучают место. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе на территории одного из частных домов на Французском бульваре обнаружили останки бездомного мужчины, которого убили два года назад. В полиции уже заявили, что задержали одного из подозреваемых.

В отделе коммуникации облполиции сообщили, что летом 2016 года бездомный вместе с несколькими знакомыми пришел в гости к товарищу, который присматривал за домом, пока его владелец был в отъезде. Выпив, мужчина заявил, что у него припасено $1200, что и вызвало конфликт: его избили, нанесли несколько ударов кухонным ножом и закрыли в подвале.

"Увидев, что пострадавший пытается выйти, они нанесли ему еще несколько ножевых ранений, после чего один из сообщников поставил точку в издевательствах, разбив голову мужчины металлическим ломом", — сообщили в полиции. Еще одного подозреваемого в преступлении разыскивают.

Напомним, на детской площадке в Киеве нашли тело мужчины. Личность не установили, врачи подозревают, что молодой человек умер от передозировки.

Также мы писали, что в Днепре в частном доме нашли окровавленное тело мужчины. Жуткую находку обнаружили в Амур-Нижнеднепровском районе города.

А летом на рынке в Одессе нашли мертвого мужчину. Вероятнее всего, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
убийство, труп, тело, бездомный, останки

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе нашли тело мужчины, пролежавшее два года в подвале частного дома". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дана Митанова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

В Кривом Роге у больницы нашли тело голой девушки

14 Июня, 14:00

На вид погибшей 18-20 лет

Одесса

Фото из открытых источников

Забили до смерти и подожгли: зверское убийство произошло в Одесской области

6 Июля, 13:30

Подозреваемых уже задержала полиция
Загрузка...

Днепр

Фото: dp.informator.ua

В Днепре в подъезде жилого дома обнаружили тело женщины

31 Мая, 05:22

Погибшая была забросана строительным мусором и кирпичами

Днепр

Фото: pixabay.com

В Кривом Роге в парке прохожие нашли тело 17-летней девушки без нижнего белья

28 Мая, 21:10

По факту убийства открыто уголовное дело
Загрузка...