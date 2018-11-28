В Одессе нашли тело мужчины, пролежавшее два года в подвале частного дома

В Одессе на территории одного из частных домов на Французском бульваре обнаружили останки бездомного мужчины, которого убили два года назад. В полиции уже заявили, что задержали одного из подозреваемых.

В отделе коммуникации облполиции сообщили, что летом 2016 года бездомный вместе с несколькими знакомыми пришел в гости к товарищу, который присматривал за домом, пока его владелец был в отъезде. Выпив, мужчина заявил, что у него припасено $1200, что и вызвало конфликт: его избили, нанесли несколько ударов кухонным ножом и закрыли в подвале.

"Увидев, что пострадавший пытается выйти, они нанесли ему еще несколько ножевых ранений, после чего один из сообщников поставил точку в издевательствах, разбив голову мужчины металлическим ломом", — сообщили в полиции. Еще одного подозреваемого в преступлении разыскивают.

Напомним, на детской площадке в Киеве нашли тело мужчины. Личность не установили, врачи подозревают, что молодой человек умер от передозировки.

Также мы писали, что в Днепре в частном доме нашли окровавленное тело мужчины. Жуткую находку обнаружили в Амур-Нижнеднепровском районе города.

А летом на рынке в Одессе нашли мертвого мужчину. Вероятнее всего, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.