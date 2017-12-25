В Одессе насмерть сбили женщину

Автомобилист скрылся с места аварии, его ищут полицейские

В Одессе сегодня вечером, 25 декабря, возле центрального автовокзала насмерть сбили женщину. После случившегося автомобилист скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Инцидент произошел около 17:20 на улице Колонтаевской, 40. Женщина погибла на месте происшествия от полученных травм. В настоящее время полиция разыскивает виновника аварии.

Ранее мы писали, что в Одессе неадекватный водитель пытался заехать в супермаркет. По словам копов, водитель иномарки имел явные признаки алкогольного опьянения.

Как рассказали полицейским свидетели, перед аварией пьяный водитель разбил витрину магазина и попытался въехать в супермаркет на автомобиле. Позже нарушителя остановили патрульные в другом районе города – на улице Черноморского казачества.

Напомним, под Киевом иностранцы под наркотиками сбили на тротуаре женщину с двумя детьми.

Также раньше сообщалось об инциденте с пьяной сотрудницей одесской мэрии.

А в Киеве пьяная автоледи гоняла по тротуару, снесла несколько бордюров и врезалась в Renault.