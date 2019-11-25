Крушение танкера в Одессе: шторм на море помогает с очисткой от загрязнения

Фото: Думская

После крушения танкера у берегов Одессы, когда было зафиксировано превышение допустимого уровня загрязнения воды почти в 160 раз, благодаря шторму море очищается естественным путем.

Как сообщила директор департамента экологии и развития рекреационных зон Валентина Дацюк во время совещания в мэрии, в настоящее время загрязнение морской воды в районе пляжа Дельфин превышает норму в 19 раз.

По ее словам, наибольший уровень загрязнения в связи с крушением танкера "Делфи" был зафиксирован в ночь с 22 на 23 ноября, однако очень быстро его уровень пошел на спад.

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"С одной стороны шторм не позволил установить сорбирующие боны, с другой – очень сильно уменьшил концентрацию загрязняющих веществ в месте крушения. Если в указанный период норма была превышена в 157 раз, то сегодня – в 19. В настоящее время решается вопрос об установке сорбирующих бонов", — подчеркнула эколог.

Также она сообщила, что, по предварительным данным, в море было выброшено от 100 до 150 килограммов загрязняющих веществ, среди которых нет тяжелых фракций.

"Ничего особо вредного вроде мазута не было, к счастью. Визуальное наблюдение за чайками в воде и на пляже также показывает, что ни на оперении, ни на лапках у них ничего подобного нет", — резюмировала чиновник.

В то же время вице-мэр Андрей Котляр заявил, что как минимум в день спасения моряков тяжелые фракции в воде присутствовали."На лицах наших водолазов был мазут, а военному водолазу даже пришлось оказывать неотложную помощь, так как он наглотался этих веществ и начал задыхаться", — заявил чиновник.

Напомним, ранее мы сообщали, что сильным ветром судно сорвало с якоря в порту "Южный"и начало сносить к одесскому берегу – танкер сел на мель напротив пляжа на Ланжероне.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе мощный ветер повалил деревья и повредил электросети. На борьбу с последствиями непогоды на рассвете 22 ноября вышли 120 коммунальщиков: работали автовышки и трактора, которые прежде всего освобождали проезжие части дорог.

Видео: facebook.com/DronariumUkraine

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