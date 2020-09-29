Українська
$ 28,31
33,04
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе не хватает коек для больных коронавирусом

29 сентября, 12:36

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Местные власти хотят перепрофилировать больницы

В Одессе не хватает 265 коек для больных COVID-19. Местные власти планируют их оборудовать в городской больнице №1 на улице Мясоедовской и городской больнице №8 на Фонтанской дороге.

Реклама

Об этом рассказала глава горздрава Елена Якименко во время аппаратного совещания, сообщает УСИ.

По словам чиновницы, коечный фонд города, без домов ребенка и родильных домов, в настоящее время составляет 3340 мест.

"Подлежит перепрофилированию 30% коечного фонда, необходимо еще 265 коек. Мы продумали перепрофилирование больницы №8, чтобы разместить там 90 коек, потому что эта больница – терапевтического профиля, там лечат пневмонии. Также мы рассматриваем перепрофилирование отдельно стоящих корпусов терапевтического, неврологического и кардиологического отделений Еврейской больницы (Городская клиническая больница №1. – Ред.), по 60 коек в каждом", – рассказала Якименко.

По ее словам, пока такого количества будет достаточно для лечения больных на ближайшее время.

В тренде
Династия военных летчиков: под Чугуевом погиб сын штурмана Ил-76, сбитого под Луганском
Реклама

Ранее мы сообщали, в школах Одессы классы массово отправляют на карантин.

Также напомним, в Одессе водитель маршрутки поскандалил с копом из-за штрафа за нарушение карантина. Инцидент засняли на видео.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса больницы инфекция койки заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жестокое убийство в Одессе: в аптеке нашли труп девушки-фармацевта (фото, видео)
Жестокое убийство в Одессе: в аптеке нашли труп девушки-фармацевта (фото, видео)Одесса
На пляже в Затоке выловили электрического ската (видео)
На пляже в Затоке выловили электрического ската (видео)Одесса
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложены
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложеныТранспорт
В одесском порту буксир врезался в судно с тоннами аммиака на борту
В одесском порту буксир врезался в судно с тоннами аммиака на бортуОдесса
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погодыУкраина
В Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков (фото)
В Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять