В Одессе не хватает коек для больных коронавирусом

В Одессе не хватает 265 коек для больных COVID-19. Местные власти планируют их оборудовать в городской больнице №1 на улице Мясоедовской и городской больнице №8 на Фонтанской дороге.

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Об этом рассказала глава горздрава Елена Якименко во время аппаратного совещания, сообщает УСИ.

По словам чиновницы, коечный фонд города, без домов ребенка и родильных домов, в настоящее время составляет 3340 мест.

"Подлежит перепрофилированию 30% коечного фонда, необходимо еще 265 коек. Мы продумали перепрофилирование больницы №8, чтобы разместить там 90 коек, потому что эта больница – терапевтического профиля, там лечат пневмонии. Также мы рассматриваем перепрофилирование отдельно стоящих корпусов терапевтического, неврологического и кардиологического отделений Еврейской больницы (Городская клиническая больница №1. – Ред.), по 60 коек в каждом", – рассказала Якименко.

По ее словам, пока такого количества будет достаточно для лечения больных на ближайшее время.

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