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В Одессе не удалось поднять танкер Delfi: когда продолжатся работы

24 июля, 23:53

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Судовладелец может самостоятельно поднять танкер

В Одессе снова не удалось поднять затонувшее судно Delfi, работы по его поднятию продолжатся в субботу, 25 июля.

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Об этом заявила пресс-служба Одесской областной государственной администрации, – пишет "Интерфакс-Украина".

"Подготовительные работы по опрокидыванию судна на ровный киль продолжались практически весь день. Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров", – сказал глава ОГА Максим Куцый.

Работы по поднятию судна продолжатся в субботу, 25 июля.

Судовладелец может самостоятельно поднять танкер.

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Но глава ОГА отметил необходимость подготовки к принудительному поднятию танкера.

"Надеемся на успех, но вместе с администрацией морских портов Украины и министерством инфраструктуры готовимся к принудительному поднятию судна, чтобы в кратчайшие сроки убрать танкер с городского пляжа", – резюмировал Куцый.

Ранее сообщалось, что ситуации вокруг Delfi дадут статус катастрофы. Это необходимо сделать для того, чтобы дать возможность Администрации морских портов Украины двигаться по ускоренной процедуре и не терять время на бюрократию.

Видео: Facebook Офиса президента

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Одесса катастрофа танкер топливо Одесская ОГА

Источник: Интерфакс-Украина

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