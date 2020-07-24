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Кораблекрушение в Одессе: ситуации вокруг Delfi дадут статус катастрофы

24 июля, 18:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Судно снова пытаются поднять и отбуксировать

Затоплению судна Delfi, которое начал поднимать из воды владелец, предоставят статус техногенной катастрофы.

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"С 27 июля операция переходит под контроль АМПУ (Администрации морских портов Украины – ред.), но не дожидаясь этой даты мы уже согласовали с главой ОГА в Одесской области Максимом Куцым провести в воскресенье комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, определить событие техногенной катастрофой", – сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы дать возможность Администрации морских портов Украины двигаться по ускоренной процедуре и не терять время на бюрократию.

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Напомним, что в Одессе произошла масштабная утечка топлива из затонувшего танкера. Это не первый подобный случай. Так, ранее из судна, затонувшего осенью 2019 года, вытекали нефтепродукты, которые достигли пляжа "Отрада" и тянулись в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Добавим, что танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

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Одесса катастрофа танкер судно

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