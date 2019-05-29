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В Одессе неизвестные ворвались в квартиру и попытались выселить хозяев

29 мая, 19:50

Полицейские задержали правонарушителей и доставили в отдел

Сегодня, 29 мая, полицейские воспрепятствовали рейдерской попытке завладения жильем одесситов. Неизвестные мужчины попытались захватить квартиру. Об этом сообщил начальник превентивного отдела полиции Одесской области Иван Ищенко.

В одну из жилых квартир в Приморском районе города ворвались неизвестные гастролеры, которые начали угрожать физической расправой хозяевам и требовали покинуть дом.

Полицейские задержали дебоширов. Их доставили в отделение полиции. После установления личностей и обстоятельств события их действиям дадут правовую оценку.

По информации очевидцев, инцидент произошел на улице Екатерининской. Мужчины спортивного телосложения сумели выбить двери. Хозяйке квартиры стало плохо. Ей вызвали скорую помощь.

Напомним, в Виннице полиция задержала 50 человек, которые захватили завод. Для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы КОРДа.

Ранее в Киевской области произошла попытка рейдерского захвата – разыгрался настоящий боевик с криками, драками и вызовом полиции – в село Ольшанская Новоселица приехали мужчины крепкого телосложения с документами о смене главы сельскохозяйственного кооператива.


Как сообщалось, в ноябре 2018 года в Верховную Раду был внесен антирейдерский закон. Министр юстиции Павел Петренко отмечал, что законопроект разработан совместными усилиями Министерства юстиции, народных депутатов, представителей бизнес-сообщества, офиса BRDO и бизнес-омбудсмена.

Впрочем, в декабре-2018 Верховная Рада не приняла этот антирейдерский закон во втором чтении. Документ был отправлен на доработку для повторного второго чтения.

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Тег квартира, рейдерство, рейдерский захват, неизвестные, задержали, полицейские, гастролеры

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АВТОР:

Юлия Те

Источник:

Сегодня

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