В Одессе новогодние елки меняют на сладости: подробности

Фото: omr.gov.ua

В Одессе новогодние елки меняют на сладости. Теперь каждый одессит, который захочет избавиться после новогодних праздников от зеленой красавицы, сможет сделать это в специально отведенном месте и даже получить приятный бонус.

Как сообщили на сайте города, взамен за елку можно получить конфеты или другие сладости. Количество принесенных хвойных деревьев не отразится на количестве сладкого, а акция продлится до 1 февраля 2020 года.

Фото: omr.gov.ua

Также на сайте указали адреса пунктов приема использованных новогодних елок и сосен:

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ул. Ак. Королева, 114 (во дворе);

ул. Ак. Вильямса, 65, 59;

просп. Ак. Глушко, 21/1 (за домом);

ул. Ак. Королева, 53/1 (футбольное поле во дворе);

ул. Ак. Вильямса, 46/3;

просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином "Копейка");

Люстдорфская дорога, 176 (во дворе),

просп. Ак. Глушко, 26 (в парке);

ул. Ильфа и Петрова, 10 Б (торец дома);

ул. Ильфа и Петрова, 12 (за ТП);

ул. Ак. Королева, 80А, 80 Б (зелёная зона);

ул. Ак. Вильямса, 81/3 (во дворе);

просп. Ак. Глушко, 22 (за ТП);

ул. Шишкина, 52/2А;

просп. Небесной Сотни, 4; 55;

ул. Героев Крут, 1;

ул. Варненская, 5/2;

просп. Адмиральский, 9;

ул. Космонавтов, 68 (ПУ-12);

ул. Юрия и Ивана Лип, 38 (ЖКС);

ул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24);

ул. Ак. Филатова, 29 Б (ПУ-3);

Овидиопольская дорога, 8 (ПУ-46);

ул. Ефимова, 2 (ПУ-5);

ул. Болгарская, 16;

ул. Балковская, 199;

ул. Средняя, 47;

ул. Б. Хмельницкого, 64;

просп. Александровский, 4;

ул. Канатная, 19/21;

ул. Большая Арнаутская, 18;

просп. Александровский, 27;

ул. Кутузакия, 28;

ул. Десятого апреля, 2;

ул. Нежинская, 28;

ул. Княжеская, 4;

ул. Транспортная, 8А;

просп. Шевченко, 11 (со стороны ул. Р. Кармена);

ул. Сегедская, 8;

ул. Черняховского, 5;

ул. Тираспольская, 13 (во дворе);

ул. Посмитного, 33/Фонтанская дорога, 65;

ул. Малая Арнаутская, 25;

ул. Большая Арнаутская, 83;

ул. Атамана Чепиги, 9;

ул. Балковская, 36/5;

ул. Сергея Ядова, 22;

просп. Добровольского, 148 А (возле теплотрассы);

просп. Добровольского, 18 А (возле бойлерной);

ул. Заболотного, 36;

ул. Высоцкого, 20 (возле бойлерной);

ул. Бочарова, 1 (возле бойлерной);

ул. Давида Ойстраха, 13 (возле бойлерной);

ул. Заболотного, 19;

просп. Добровольского, 95;

ул. Марсельская, 9;

ул. Героев обороны Одессы, 76;

ул. Крымская, 70;

ул. Заболотного, 55;

ул. Капитана Кузнецова, 95;

ул. Героев обороны Одессы, 18;

Николаевская дорога, 297;

Николаевская дорога, 309;

ул. Черноморского казачества, 167;

ул. Николая Плыгуна, 3;

ул. Ширшова, 21;

ул. Краснослободская, 88.

Ранее мы сообщали, что непроданным елям и соснам украинцы нашли полезное применение. После наступления нового года Николаевский зоопарк традиционно начал принимать нереализованные зеленые красавицы – они идут на корм животным.

В то же время, в КГГА заявили, что в столице уже заработали 15 пунктов приема новогодних деревьев.

Напомним, киевлян возмутили свалки из непроданных новогодних деревьев:

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