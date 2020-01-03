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В Одессе новогодние елки меняют на сладости: подробности

3 января, 13:44

Акция продлится до 1 февраля

Фото: omr.gov.ua

Фото: omr.gov.ua

В Одессе новогодние елки меняют на сладости. Теперь каждый одессит, который захочет избавиться после новогодних праздников от зеленой красавицы, сможет сделать это в специально отведенном месте и даже получить приятный бонус.

Как сообщили на сайте города, взамен за елку можно получить конфеты или другие сладости. Количество принесенных хвойных деревьев не отразится на количестве сладкого, а акция продлится до 1 февраля 2020 года.

Фото: omr.gov.ua

Также на сайте указали адреса пунктов приема использованных новогодних елок и сосен:

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  • ул. Ак. Королева, 114 (во дворе);
  • ул. Ак. Вильямса, 65, 59;
  • просп. Ак. Глушко, 21/1 (за домом);
  • ул. Ак. Королева, 53/1 (футбольное поле во дворе);
  • ул. Ак. Вильямса, 46/3;
  • просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином "Копейка");
  • Люстдорфская дорога, 176 (во дворе),
  • просп. Ак. Глушко, 26 (в парке);
  • ул. Ильфа и Петрова, 10 Б (торец дома);
  • ул. Ильфа и Петрова, 12 (за ТП);
  • ул. Ак. Королева, 80А, 80 Б (зелёная зона);
  • ул. Ак. Вильямса, 81/3 (во дворе);
  • просп. Ак. Глушко, 22 (за ТП);
  • ул. Шишкина, 52/2А;
  • просп. Небесной Сотни, 4; 55;
  • ул. Героев Крут, 1;
  • ул. Варненская, 5/2;
  • просп. Адмиральский, 9;
  • ул. Космонавтов, 68 (ПУ-12);
  • ул. Юрия и Ивана Лип, 38 (ЖКС);
  • ул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24);
  • ул. Ак. Филатова, 29 Б (ПУ-3);
  • Овидиопольская дорога, 8 (ПУ-46);
  • ул. Ефимова, 2 (ПУ-5);
  • ул. Болгарская, 16;
  • ул. Балковская, 199;
  • ул. Средняя, 47;
  • ул. Б. Хмельницкого, 64;
  • просп. Александровский, 4;
  • ул. Канатная, 19/21;
  • ул. Большая Арнаутская, 18;
  • просп. Александровский, 27;
  • ул. Кутузакия, 28;
  • ул. Десятого апреля, 2;
  • ул. Нежинская, 28;
  • ул. Княжеская, 4;
  • ул. Транспортная, 8А;
  • просп. Шевченко, 11 (со стороны ул. Р. Кармена);
  • ул. Сегедская, 8;
  • ул. Черняховского, 5;
  • ул. Тираспольская, 13 (во дворе);
  • ул. Посмитного, 33/Фонтанская дорога, 65;
  • ул. Малая Арнаутская, 25;
  • ул. Большая Арнаутская, 83;
  • ул. Атамана Чепиги, 9;
  • ул. Балковская, 36/5;
  • ул. Сергея Ядова, 22;
  • просп. Добровольского, 148 А (возле теплотрассы);
  • просп. Добровольского, 18 А (возле бойлерной);
  • ул. Заболотного, 36;
  • ул. Высоцкого, 20 (возле бойлерной);
  • ул. Бочарова, 1 (возле бойлерной);
  • ул. Давида Ойстраха, 13 (возле бойлерной);
  • ул. Заболотного, 19;
  • просп. Добровольского, 95;
  • ул. Марсельская, 9;
  • ул. Героев обороны Одессы, 76;
  • ул. Крымская, 70;
  • ул. Заболотного, 55;
  • ул. Капитана Кузнецова, 95;
  • ул. Героев обороны Одессы, 18;
  • Николаевская дорога, 297;
  • Николаевская дорога, 309;
  • ул. Черноморского казачества, 167;
  • ул. Николая Плыгуна, 3;
  • ул. Ширшова, 21;
  • ул. Краснослободская, 88.

Ранее мы сообщали, что непроданным елям и соснам украинцы нашли полезное применение. После наступления нового года Николаевский зоопарк традиционно начал принимать нереализованные зеленые красавицы – они идут на корм животным.

В то же время, в КГГА заявили, что в столице уже заработали 15 пунктов приема новогодних деревьев.

Напомним, киевлян возмутили свалки из непроданных новогодних деревьев:

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Одесса обмен елки сладости

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