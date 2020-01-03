Эхо праздника: из непроданных елок сделают еду для животных

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Непроданным елям и соснам неравнодушные украинцы нашли полезное применение. Как рассказал сайту "Сегодня" директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий, после наступления нового года их зверинец традиционно начал принимать нереализованные ели и сосны, которые идут в качестве корма животным.

"Каждый год остается огромное количество непроданных новогодних деревьев. Нам уже привезли целую гору, по объему больше, чем машина, – рассказал нам Владимир Топчий. – Сегодня дали такой еды слонам, жирафам, зубрам, бизонам. Для одних животных это сезонная еда, для других – игрушка. Например, угостили хвоей белых медведей, они играются с этими деревьями".

По словам Топчия, зоопарк готов принимать ели и сосны до конца января. Единственное условие – деревья должны быть без единого украшения, потому как остатки украшений могут навредить здоровью зверей.

А вот зверинец в Межигорье под Киевом в этом году не будет принимать хвойные деревья для животных. Об этом нам сообщил активист Сергей Григорьев, который до недавнего времени опекался здешними животными. Не намерены принимать хвою и в Киевском зоопарке.

"Киевский зоопарк уже около пяти лет не принимает елки после Нового года. Хвою, конечно, могут есть, например, зубры. Но у наших животных совершенно другое питание и в елках они не нуждаются", – рассказали в зоопарке.

В то же время, в КГГА заявили, что в столице уже заработали 15 пунктов приема новогодних деревьев. Как сообщил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный, собранные деревья измельчают, чтобы весной мульчей засыпать лунки с вечнозелеными растениями. Такие меры защищают растительность от перегрева, а почву – от пересыхания.

Напомним, киевлян возмутили свалки из непроданных новогодних деревьев:

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