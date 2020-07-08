В центре Одессы снова обвал в доме: упала часть крыши (фото)

В Одессе на улице Манежной в доме № 34, где ранее рухнуло перекрытие в квартире, произошло новое обрушение. В этот раз в здании упала кровля, пострадали две комнаты квартиры на четвертом этаже. Об этом рассказала директор ЖКС "Портофранковский" Антонина Рязанова.
Известно, что сигнал о происшествии поступил в 16:05. Общая площадь обрушения составила 28 "квадратов". В поврежденной квартире зарегистрирован один человек. Всего в доме проживают 108 человек, жертв и пострадавших среди них нет.
Сейчас в доме расчищают помещения. После этого, как пообещали в ЖКС, крыша будет восстановлена.
Справка: Дом на Манежной, 34 был построен в 1900 году по заказу предпринимателя Рувина Когана. Использовался как доходный. Кроме того, при нем функционировал склад стройматериалов.
Ранее мы сообщали, что в Одессе крыша дома обрушиласьна автомобиль.В этот момент по улице проходил мужчина с ребенком.
Кроме того, недавно в Одессе рухнуло еще одно здание – аварийный жилой дом на Польском спуске.
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