В центре Одессы снова обвал в доме: упала часть крыши (фото)

В Одессе на улице Манежной в доме № 34, где ранее рухнуло перекрытие в квартире, произошло новое обрушение. В этот раз в здании упала кровля, пострадали две комнаты квартиры на четвертом этаже. Об этом рассказала директор ЖКС "Портофранковский" Антонина Рязанова.

Реклама

Известно, что сигнал о происшествии поступил в 16:05. Общая площадь обрушения составила 28 "квадратов". В поврежденной квартире зарегистрирован один человек. Всего в доме проживают 108 человек, жертв и пострадавших среди них нет.

Сейчас в доме расчищают помещения. После этого, как пообещали в ЖКС, крыша будет восстановлена.

В тренде Нападение на машину "Укрпочты": копы рассказали подробности и обратились за помощью

Справка: Дом на Манежной, 34 был построен в 1900 году по заказу предпринимателя Рувина Когана. Использовался как доходный. Кроме того, при нем функционировал склад стройматериалов.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Одессе крыша дома обрушиласьна автомобиль.В этот момент по улице проходил мужчина с ребенком.

Кроме того, недавно в Одессе рухнуло еще одно здание – аварийный жилой дом на Польском спуске.

Видео: Нацполиция

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама