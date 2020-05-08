В центре Одессы обрушился аварийный дом: жильцы выпрыгивали из окон

Дом признали аварийным 20 лет назад, но жильцов так и не отселили

В центре Одессы обрушился аварийный жилой дом, расположенный на Польском спуске – разрушенными оказались семь квартир на первом и втором этажах здания. Без крова остался 21 человек.

Об этом сообщили в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области.

Инцидент произошел поздним вечером 7 мая, около 23 часов. Спасатели отключили разрушенное здание от коммуникаций и взяли его под охрану.

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"В доме находится восемь квартир, в них проживают 21 человек. Сразу после обрушения три человека (которые были арендаторами квартиры в этом доме), уехали с места обрушения в неизвестном направлении, три человека были поселены в детском лагере "Мечта", 15 человек разъехались по родственникам. Со всеми жителями поддерживается связь", – заявили в мэрии.

На утро следующего после обрушения дня на руины пришли жильцы, которые остались без крова – они собирали уцелевшие вещи, сообщает "Думская".

По словам жильцов, они услышали треск и едва успели выбежать из рушащегося дома, а некоторым пришлось выпрыгивать из окон, выходящих на Деволановский спуск.

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Стоит добавить, что с 1996 года здание, в котором произошло обрушение, имело статус аварийного, а в 2018 году здесь произошел пожар.

Тогда городские власти обещали начать ремонт дома, а жильцам выплатить компенсации или переселить их.

Напомним, ранее в Одессе в жилом шестиэтажном доме на Люстдорфской дороге вспыхнул пожар – пламя охватило 400 квадратных метров здания. Огонь тушили всю ночь, пострадали спасатели.

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Также ранее в центре Одессе со здания неожиданно упал фрагмент карниза и травмировал молодую женщину. ЧП произошло возле дома №10 по Успенской улице.

Кроме того, балкон старинного здания недавно обвалился и в Харькове. Как это было – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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