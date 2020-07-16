В Одессе офицеры полиции вымогали взятки у проституток: чем пугали

В Одессе троих офицеров полиции подозревают в вымогательстве и получении взятки от проституток в размере 2500 долларов.

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Подозреваемыми оказались двое полковников и лейтенант, сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.

По данным журналистов, сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований в рамках расследования провели обыски в административном здании этого подразделения.

Кроме того, сообщается, что на взятке попались заместитель начальник управления, подполковник Вячеслав И., старший оперуполномоченный, подполковник Игорь П. и оперуполномоченный старший лейтенант Руслан В.

По данным следствия, они вымогали деньги у нескольких человек, обещая взамен не привлекать их к административной ответственности по статье о "занятии проституцией".

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Напомним, ранее в Херсоне полицейские разоблачили преступную схему: женщина сдавала в "аренду" подруг-проституток.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в одном из сел Закарпатской области полицейские разоблачили бордель, в котором сексуальные "услуги" оказывали две несовершеннолетних девушки. В организации "гнезда разврата" подозревают 22-летнего мужчину.

Бордель также ранее разоблачили и в Кривом Роге. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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