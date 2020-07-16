Українська
$ 27,12
31,03
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе офицеры полиции вымогали взятки у проституток: чем пугали

16 июля, 13:25

Руслан Ровик Руслан Ровик

Расследованием возможных преступлений занимаются СБУ и ГБР

В Одессе троих офицеров полиции подозревают в вымогательстве и получении взятки от проституток в размере 2500 долларов.

Реклама

Подозреваемыми оказались двое полковников и лейтенант, сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.

По данным журналистов, сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований в рамках расследования провели обыски в административном здании этого подразделения.

Кроме того, сообщается, что на взятке попались заместитель начальник управления, подполковник Вячеслав И., старший оперуполномоченный, подполковник Игорь П. и оперуполномоченный старший лейтенант Руслан В.

По данным следствия, они вымогали деньги у нескольких человек, обещая взамен не привлекать их к административной ответственности по статье о "занятии проституцией".

В тренде
В Ровенской области снова смягчили карантин: что разрешили
Реклама

Напомним, ранее в Херсоне полицейские разоблачили преступную схему: женщина сдавала в "аренду" подруг-проституток.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в одном из сел Закарпатской области полицейские разоблачили бордель, в котором сексуальные "услуги" оказывали две несовершеннолетних девушки. В организации "гнезда разврата" подозревают 22-летнего мужчину.

Бордель также ранее разоблачили и в Кривом Роге. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса взятка СБУ проститутки вымогательство полицейские ГБР вымогатели

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Побитые автомобили и деревья на дорогах: на Одесскую область обрушился ураган (фото, видео)
Побитые автомобили и деревья на дорогах: на Одесскую область обрушился ураган (фото, видео)Одесса
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)Украина
Несмотря на запреты: пляжи Одессы
Несмотря на запреты: пляжи Одессы "штурмуют" отдыхающие (фото)Одесса
В Одесской области вспыхнула база отдыха (видео)
В Одесской области вспыхнула база отдыха (видео)Одесса
В Одессе ужесточили карантин: что закрыли
В Одессе ужесточили карантин: что закрылиОдесса
В одесском порту стало на рейд судно с больными коронавирусом на борту
В одесском порту стало на рейд судно с больными коронавирусом на бортуОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять