В Одессе ограничили въезд грузового и крупногабаритного транспорта

В Одессе в связи с ухудшением погодных условий ограничен въезд на территорию города грузового и крупногабаритного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Движение ограничено с 08:00 часов. Как сообщила Служба автомобильных дорог в Одесской области со ссылкой на Украинский Гидрометцентр, утром и днём во вторник в регионе ожидаются очень сильный снег, метель и снежные заносы. Порывы северного ветра будут достигать 17-22 м/с.� Снегопад будет идти весь день, прогнозируемая высота снежного покрова местами до 30 см. Температура воздуха ночью до -12 °С, днём от -5 до -7 °С.

Коммунальщикам дали распоряжение по очистке улично-дорожной сети города Одессы, маршрутов городского электротранспорта, трамвайных путей от снега и гололеда.

Напомним, несмотря на приближение весны, в Одесскую область пришли сильные морозы и выпал снег. Более того, погода может ухудшиться. Из-за непогоды закрыли школы и детские сады.

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