Прогноз погоды в Украине на неделю: какими будут последние дни зимы

До весны осталось совсем немного, но зима не спешит уходить из Украины. Сайт "Сегодня" выяснил, стоит ли ждать потепления в последние февральские дни.

24 февраля, в субботу, по всей территории Украины ожидается снег, местами (на юге) – мокрый. Средняя температура воздуха в стране днем составит от -5 до -9 градусов. Холодней всего будет в Киевской (днем от -8 до -10 градусов) и в Сумской (от -10 до -12 градусов). На юге будет от -1 до +2. Также теплая для февраля погода ожидается в Закарпатской области – днем от -1 до +1 градуса.

25 февраля, в воскресенье в Украине облачно с прояснениями, осадков не ожидается, однако вместе с появившимся солнцем придет еще большее похолодание. В западных и центральных областях страны днем от -10 до -12 градусов, на севере – от -11 до -13, в восточных областях от -8 до -10, и на юге от -4 до -6 (в Крым от -1 до +1 градуса).

26 февраля, в понедельник погода в стране останется практически такой же: днем и ночью мороз, причем, ночью доходящий до -20 градусов (в западных и северных областях). В Крыму похолодает по сравнению с воскресеньем – до -6 градусов.

27 февраля, во вторник в Украину вернется снег, причем на западе и в центре возможны сильные снегопады. Без осадков только в Сумской и Луганской областях. Что касается температуры воздуха, то она не будет кардинально отличаться от температуры предыдущих двух дней.

28 февраля, в среду осадки (снег) уже во всех областях страны. Вместе с тем, в Украине немного потеплеет. Так, на западе днем ожидается от -8 до -10, в центральных областях от -6 до -8, на севере от -7 до -9 градусов, в восточных областях от -1 до -4, на юге от -1 до -6 (разве что в Крыму от +1 до +3 градусов).

Народный прогноз погоды

24 февраля отмечается день памяти святого Власия Севастийского. До Власия были морозы: рождественские, крещенские, афанасьевские, тимофеевские, никольские. Но власьевские морозы считались самыми "крутыми", и последними, пишет сайт "Синоптик". В народе говорили: "Прольет Власий маслица на дорогу — зиме пора убирать ноги", потому что в этот день часто бывали оттепели.

25 февраля почитается память святого Алексия, чудотворца. В народе 25 февраля назывался днем Алексея Рыбного, потому что если в этот день наступала оттепель — летом будет хорошо ловиться рыба. С этого дня в течение трех дней выставляли на утренний мороз зерно, предназначенное для посева, говоря, что тронутые морозом семена дают лучший урожай. Если на Алексея небо звездно, можно ждать хлеборода. А солнечный день обещал хороший урожай яблок.

26 февраля отмечается день памяти преподобного Мартиниана, "укротителя страстей". Если в этот день снег таял, то весна обещала быть хорошей, и наоборот, пасмурный день предсказывал холодную и затяжную весну. Если в вечер этого дня луна была красной, то на следующий день ожидали ветра, тепла и снега.

27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В старину в этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.

28 февраля – в этот день почитается память апостола Онисима. Если в этот день хорошо таял снег, то сенокос обещал быть хорошим. В старину говорили, что 28 февраля зима с весной начинают борьбу: "Кому идти вперед, а кому вспять повернуть". Еще говорили: "Как в феврале аукнется, так осенью откликнется" — по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью.