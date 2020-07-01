Українська
$ 26,67
29,87
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Нарушали карантин: в Одессе оштрафовали три ночных клуба и пять рынков

1 июля, 10:03

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Предприниматели не придерживаются противоэпидемических требований

В Одессе оштрафовали три популярных ночных клуба за несоблюдение карантинных требований и составили 22 протокола на пяти продовольственных рынках. Проверки прошли на прошлых выходных, с 26-го по 29 июня, когда курортный город заполонили туристы.

Реклама

Как рассказал председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, всего на территории области проверили 2443 заведения. Госпотребслужба составила 252 протокола о нарушении противоэпидемических требований. За этот период правоохранители провели 119 рейдов и зафиксировали 26 нарушений.

"Прошу всех, а особенно предпринимателей, не забывать, что вирус никуда не делся и продолжает распространяться по стране. Понимаю, лето – период активного отдыха, путешествий и дружеских компаний, но каждому из нас необходимо помнить о главном – безопасности и здоровье", – написал Куцый.

В тренде
В Николаеве трагически погибла жена депутата: полиция ищет причины

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов прогнозирует резкую вспышку заболеваемости. На фоне распространения коронавируса в Украине Министерство здравоохранения отметило грубые нарушения карантинных ограничений, особенно на берегу моря в Одессе.

Реклама

Что рассказал Максим Степанов об увеличении заболеваемости, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отдых Одесса штрафы карантин курорт ограничения

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одессе вспышку коронавируса обнаружили на известном рынке: кто заразился
В Одессе вспышку коронавируса обнаружили на известном рынке: кто заразилсяОдесса
Одесса на карантине: сотни гостей толпятся в ночных клубах, пренебрегая мерами безопасности
Одесса на карантине: сотни гостей толпятся в ночных клубах, пренебрегая мерами безопасностиОдесса
В Одессе усилили карантин: что запретили
В Одессе усилили карантин: что запретилиОдесса
Масштабный оползень и дома под водой: фото и видео последствий стихии в Одесской области
Масштабный оползень и дома под водой: фото и видео последствий стихии в Одесской областиОдесса
Зеленский провел срочное совещание по борьбе с
Зеленский провел срочное совещание по борьбе с "рекордами" коронавирусаПолитика
В Одессе массово игнорируют карантин: Степанов прогнозирует резкую вспышку заболеваемости
В Одессе массово игнорируют карантин: Степанов прогнозирует резкую вспышку заболеваемостиОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять