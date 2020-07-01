Нарушали карантин: в Одессе оштрафовали три ночных клуба и пять рынков

В Одессе оштрафовали три популярных ночных клуба за несоблюдение карантинных требований и составили 22 протокола на пяти продовольственных рынках. Проверки прошли на прошлых выходных, с 26-го по 29 июня, когда курортный город заполонили туристы.

Реклама

Как рассказал председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, всего на территории области проверили 2443 заведения. Госпотребслужба составила 252 протокола о нарушении противоэпидемических требований. За этот период правоохранители провели 119 рейдов и зафиксировали 26 нарушений.

"Прошу всех, а особенно предпринимателей, не забывать, что вирус никуда не делся и продолжает распространяться по стране. Понимаю, лето – период активного отдыха, путешествий и дружеских компаний, но каждому из нас необходимо помнить о главном – безопасности и здоровье", – написал Куцый.

В тренде В Николаеве трагически погибла жена депутата: полиция ищет причины

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов прогнозирует резкую вспышку заболеваемости. На фоне распространения коронавируса в Украине Министерство здравоохранения отметило грубые нарушения карантинных ограничений, особенно на берегу моря в Одессе.

Реклама

Что рассказал Максим Степанов об увеличении заболеваемости, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама