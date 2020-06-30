В Одессе массово игнорируют карантин: Степанов прогнозирует резкую вспышку заболеваемости

На фоне распространения коронавируса в Украине Министерство здравоохранения отметило грубые нарушения карантинных ограничений, особенно на берегу моря в Одессе.

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Об этом шла речь на брифинге главы Минздрава Максима Степанова.

"В последние дни наблюдается грубое пренебрежение противоэпидемическими правилами, введенными Минздравом, особенно на морском побережье в Одессе", - заявил глава ведомства.

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Также он обратился к местным органам власти с призывом следить за выполнением правил, введенных Минздравом.

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"Минздрав призывает местные власти и региональные органы контроля следить за выполнением карантинных правил и ограничений, ведь COVID-19 – это серьезное и опасное заболевание", – резюмировал Степанов.

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Отметим, что за минувшие сутки в Одесской области зафиксировано 66 новых случаев COVID-19. Больше за все время эпидемии было только 25 июня (+95).

Ранее мы сообщали, что в Одессе с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.

Кроме того, на пляжах Одесской области из-за распространения коронавируса проведут рейды по соблюдению карантинных ограничений.

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