В Одессе массово игнорируют карантин: Степанов прогнозирует резкую вспышку заболеваемости

На фоне распространения коронавируса в Украине Министерство здравоохранения отметило грубые нарушения карантинных ограничений, особенно на берегу моря в Одессе.
Об этом шла речь на брифинге главы Минздрава Максима Степанова.
"В последние дни наблюдается грубое пренебрежение противоэпидемическими правилами, введенными Минздравом, особенно на морском побережье в Одессе", - заявил глава ведомства.
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Также он обратился к местным органам власти с призывом следить за выполнением правил, введенных Минздравом.
"Минздрав призывает местные власти и региональные органы контроля следить за выполнением карантинных правил и ограничений, ведь COVID-19 – это серьезное и опасное заболевание", – резюмировал Степанов.
Отметим, что за минувшие сутки в Одесской области зафиксировано 66 новых случаев COVID-19. Больше за все время эпидемии было только 25 июня (+95).
Ранее мы сообщали, что в Одессе с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.
Кроме того, на пляжах Одесской области из-за распространения коронавируса проведут рейды по соблюдению карантинных ограничений.
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