В Одессе открыли мемориал погибшим морским пехотинцам: фото

Композиция мемориала состоит из нескольких элементов, в которых присутствует атрибутика, характерная именно для морских пехотинцев

В Одесской области открыли мемориальный комплекс павшим в боях морским пехотинцам. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Командования морской пехоты ВМС ВС Украины.

"10 декабря, на территории военного городка открыли мемориальный комплекс погибшим воинам отдельной бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.

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Участники церемонии почтили павших морских пехотинцев минутой молчания и возложили венки и цветы к мемориалу.

"Композиция мемориала состоит из нескольких элементов, в которых присутствует атрибутика, характерная именно для морских пехотинцев: берет, якорь, корабельная рында. На фоне военной символики отдельно выделяются журавли – как души, которые поднимаются в небо", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Одесской области неизвестные вандалы осквернили памятник участникам похода армии Украинской Народной Республики в городе Ананьев.

Памятник в Ананьеве – это колонна на постаменте из бутового камня, увенчанная копией Железного креста УНР "За зимний поход и бои". Постамент с четырех сторон обрамлен гранитными досками с именами жителей Ананьева – 52 казаков и старшин армии УНР.

Ранее новости "Сегодня" писали, что почти на линии фронта, в Константиновке, открыли обновленный мемориал. Это один из 20 памятников, которые отремонтировали в рамках масштабного благотворительного проекта

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