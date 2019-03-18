В Одесской области осквернили памятник воинам УНР

За информацию о вандалах уже обещано вознаграждение

Памятник воинам УНР в Одесской области. Фото: Трасса-Е95

В Одесской области осквернили памятник воинам УНР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f9c/4c4/5c8f9c4c45c84.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f9c/4c4/5c8f9c4c45c84.jpg 2019-03-18T15:38:59+02:00 Одесса За информацию о вандалах уже обещано вознаграждение

В Одесской области неизвестные вандалы осквернили памятник участникам похода армии Украинской Народной Республики в городе Ананьев.

В ночь на 18 марта неизвестные облили постамент мемориала краской и забросали яйцами, сообщает "Трасса Е-95".

В свою очередь, участники благотворительного фонда "Героика", с помощью которого был установлен памятник, пообещали выплатить денежное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен за информацию о злоумышленниках.

Представители фонда заявили, что считают акт вандализма политической акцией пророссийских сил, координация которых может осуществляться из-за границы.







Стоит отметить, что памятник в Ананьеве – это колонна на постаменте из бутового камня, увенчанная копией Железного креста УНР "За зимний поход и бои". Постамент с четырех сторон обрамлен гранитными досками с именами жителей Ананьева – 52 казаков и старшин армии УНР.

Как известно, первый Зимний поход был рейдом, проведенным подразделениями армии УНР под командованием генерал-полковника Михаила Омеляновича-Павленко по тылам белых и красных войск, который длился с 6 декабря 1919 по 6 мая 1920 года.

Тогда, прорвав фронт деникинцев между Козятином и Калиновкой, пятитысячная украинская армия быстрым маршем двинулась на юго-восток и за неделю оказалась в районе Липовца, а 24 декабря освободила Винницу и 31 декабря вошла в Умань.

В течение первой половины 1920 года, когда власть в Украине захватили большевики, армия проводила рейды в Правобережной Украине, в том числе на территории современной Одесской области.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке. Монумент установлен в сквере на перекрестке улиц Леся Курбаса и Академика Королева в августе 2017 года. По словам местных жителей, вандалы нередко атакуют этот памятник. Ранее на монументе неизвестные рисовали свастику, обливали белой краской и даже бросали в него взрывпакеты.

Ранее стало известно, что неизвестные вандалы ограбили памятник основателям Киева, который установлен на берегу Днепра в Наводницком парке. Монумент считается визитной карточкой столицы, в ладье с копьями в руках стоят киевские князья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь.

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